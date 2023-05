Banco Central di Aruba (BCA) a publica awe e “State of the Economy” pa e di cuater kwartaal di 2022. E publicacion ta contene un resumen y analisis di desaroyonan economico nacional y internacional. E puntonan mas importante ta presenta abou.

Den 2022, e rendimento economico real estima a surpasa e nivel pre-pandemico. Un crecemento di 9,6 porciento registra den producto domestico bruto (PDB) real a resulta principalmente for di un prestacion solido di turismo. Den 2022, casi tur indicador relata na turismo, cu excepcion di duracion promedio di estadia, a mustra mehoracion compara cu e aña anterior (Tabel 1.). E cantidad di turista “stayover” (+36,5 porciento), suma total di anochi di turista (+33,0 porciento) y ingreso turistico (+36,6 porciento) a subi den 2022. Impulsa pa e resultado positivo aki, e tasa di ocupacion hotelero a yega 75,0 porciento, mientras e averahe di ingreso for di renta di cambernan hotelero disponibel a crece te na USD 231,9 na fin di 2022, un subida for di 56,5 porciento y USD 147,0 na 2021.

E crecemento den demanda local pa bienes y servicio a impulsa consumo priva real, cu alabes a contribui na e expansion di e producto domestico bruto (PDB) real. Mayoria indicadornan di consumo a refleha e desaroyo aki (Grafico 1). Ingreso relata na impuesto riba mercancia y BBO y BAVP y a registra un aumento debi na e actividad economico eleva, como tambe pa motibo di prijsnan mas halto durante 2022. Ademas, data di banconan comercial ta demostra cu credito di consumidor nobo, den cantidad como tambe balor, a crece compara cu 2021. E cantidad total di relacionan di trabou registra na SVB, tambe a expande, indicando un mehoracion den condicionnan di e mercado laboral, consistente cu e actuacion observa den sector turistico.

Den 2022, indicadornan di inversion a mehora compara cu 2021; sinembargo, mayoria di e aumento tabata empuha pa inflacion. Ambos hipoteca extendi pa vivienda como e importacion di material di construccion a crece den 2022. E desaroyo den importacion di material di construccion a marca e prome subida despues di e pandemia di COVID-19. Data di e encuesta di percepcion di empresanan ta riba e mesun liña cu e indicadornan di inversion como cu e indice pa inversion di e encuesta a subi di 100,7 den 2021 pa 105,5 den 2022, indicando un sentimento positivo di negoshi desde e segundo kwartaal di 2021.

Aumento den prijs di utilidadnan y gasolin, cuminda, y vehiculo a causa e subida den e inflacion a base di promedio anual pa 5,5 porciento na fin di 2022, un aumento for di 0,7 porciento na fin di 2021. Mientrastanto inflacion a base di promedio anual – excluyendo cuminda y energia – a continua su aumento continuo desde October 2021, yegando 2,2 porciento na fin di 2022.

Transaccionnan internacional a traves di banconan comercial a conduci na un entrada netto di divisas na balor di Afl. 223,4 miyon den 2022 (Tabel 2). Esaki tabata relata na un entrada netto di divisas riba e cuenta coriente impulsa door di actividadnan den e sector turistico. E surplus riba e cuenta coriente a wordo mitiga parcialmente por medio di un salida netto di divisas riba e cuenta capital y financiero, despues di a kita restriccionnan di capital relaciona cu e pandemia.

Durante 2022, data financiero di gobierno a marca un mehoracion significante den e posicion financiero di gobierno, como cu e deficit fiscal a reduci na Afl. 47,5 million, un bahada fuerte compara cu Afl. 494,8 million na 2021. E reduccion aki ta debi na un aumento den ingreso di gobierno y un disminucion den gastonan gubernamental. E desaroyonan positivo aki ta refleha e actuacion solido economico cu a resulta di e recuperacion persistente di e sector turistico, como tambe na e descontinuidad di programanan di asistencia financiero na individuo y negoshinan relata na COVID-19.

Data disponibel a mustra cu debe di gobierno a aumenta cu Afl. 62,0 miyon y a yega Afl. 5.717,6 miyon na december 2022 compara cu december 2021. Desde e segundo kwartaal di 2020, e pandemia a causa un subida constante den e debe gubernamental di e kwartaal compara cu e kwartaal anterior. Sinembargo, e continuacion di e recuperacion economico fuerte y e descontinuidad di programanan di asistencia relata na COVID-19 a causa un bahada significante den gobierno di Aruba su necesidad pa likides y consecuentemente e necesidad pa prestamo den 2022. Apesar di e nivel di debe mas halto, crecemento economico a trece un caida den e proporcion entre debe y PDB, bahando esaki na 88,3 porcient0, mientras na fin di 2021, esaki tabata 100,9 porciento.