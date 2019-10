Proceso pa keda cla cu edificio pa Departamento di Recherche muda a tarda mas di loke a spera

Minister di Husticia, mr. Andin Bikker ta duna nos un splicacion di kico a sosode cu ainda no a keda cla cu e edificio nobo pa e departamento di Recherche oor haya su lugar. T’asina, segun minister Bikker cu e Gobierno aki a hereda dos edificio cu Gobierno tabata huur y e dosnan aki a resulta di no yta adecua. E edificio den cual e departamento di recherche ta ubica, a bin resulta di no ta adecua y for di ora cu a tuma mando minister hunto cu sindicato SPA a bai wak e situacion y constante ora awa yobe, awa sushi ta bin halto y asina afecta full e edificio. Gobierno a atende esaki cu e doño di e edificio pasobra ta huur Gobierno ta huur esaki y sinembargo no a bini solucion y e ora Gobierno a dicidi pa busca un edificio nobo. Pero kico ta pasa, segun minister Bikker, cu ora cu muda un departamento di Polis manera departamento di recherche e ta bini cu su exigencianan. No ta cuestion di bisa tur hende wel ban coi tur cos y move y pone mesanan y stoelnan nobo y tur hende ta sigui traha normal. Mester ekipa e edificio bon pasobra tin espacionan caminda nan por “verhoor” testigonan y sospechosonan, y tambe lugar pa warda detenidonan y mas ainda seguridad pisa pa e detenidonan no por huy di e lugar. Anto e ora, segun minister Bikker, pa adapta e edificio y akinan esun cu ta doño di e edificio ta bin cu e cuestion cu esun cu ta huur e edificio mester bai paga extra pa e exigencianan aki. Anto esaki ta e cosnan cu tin den e deliberacionnan cu ta resorta bao di minister di Infrastructura. Y esaki ta cosnan cu ta tarda un tiki mas cu loke a anticipa. “Un par di siman pasa nos a sinta y a palabra un timeline cu sindicato SPA y miembronan di e departamento di Recherche, nos a splica nan y nos a bin cu un timeine cu kizas den nos concepto tabata mucho positivo ya cu nos a kere cu e lo bai un tiki mas lihe cu nos a spera. Anto corectamente ora Diahuebs cu a pasa e departemto a dicidi pa walk out un rato pasobra nan kier señala cu nan no ta wak e movecion cu nan kier wak”, asina Minister Bikker a declara. Segun Minister Bikker nan no ta wak e trahamentonan tumando lugar na e edificio pero e procesonan pa set tur cos bon kico ta e proceso pasobra hasta mester a bai un destaho interno pa wak kende ta bira e contratista y si nan ta bai traha full time pasobra djis aki lo tin vakantie tambe. Pero akinan un di e exigencianan di Gobierno ta cu e contratista mester sigui traha pa completa e trabao anto e ora esaki tabata e cosnan cu tabata tuma luga y nan ta avanzando y segun Minister Bikker tin reunionnan tambe cu e doño di e edificio y minister awo a pone un “timeline” nobo teniendo cuenta claro cu e presion cu e departamento di recherche ta bao di dje debi cu nan no tin luganan suficiente pa traha manera debe ser. Minister Bikker a mustra cu ta spera cu pa e siman aki si e trabaonan di construccion por cuminza y haci e adaptacionnan necesario pa e ora den un termino hopi cortico departamento di recherche por move pa e edificio na Wayaca. Pues e modamento lo bai dor pero nada mas e proceso a dura un tiki mas di loke Minister mes a spera y akinan minister ta pidi su disculpa y sigur sigur den todo caso e tin atencion di minister.

