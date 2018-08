Proceso pa haya gas of petroleo por dura basta largo

Pueblo di Aruba ta carga speransa cu lo haya gas of petroleo. Pero cuanto tempo mas lo por dura prome cu por bisa si tin algo of no? Sr. Armando Curet, di Compania Arubano di Petroleo ta elabora ariba esaki.

Sr. Curet a splica cu hasta si tabata tin descubrimento mes, lo a pasa varios aña prome cu lo por a pone den “appraisal” pa evalua ki volumen tin y ki modo di produccion tin cu aplica. Esaki lo a dura un paar di aña mas. No ta conoci cuanto tempo mas esaki lo tuma.

DESAROYO ECONOMICO

Pa desaroyo economico, cu si tin bo mesun recursonan energetico, e ta sumamente importante. Ta comprendibel cu hopi hende ta desapunta, cu den e prome boring no tin un descubrimento. Pero e caracter di e trabao ta asina. Den un caso mas malo, pa 2019 lo por tin un caso di NO GO, e ora tur cos a caba. Si tin un GO, lo tin dos aña y mei mas di un fase 4.

AREA DI FRONTERA

Tur e trabaonan di Aruba ta sosodiendo panort di Aruba, p’esey un area frontera. Frontera den sentido di area desconoci. Den añanan 1989-1990, tabata tin tres pos cu a wordo bora, cu tampoco tabata tin descubrimentonan comercial. Tabata tin posibilidad di cu tabata por tin gas, pero no cu e boramentonan aki a descubri veldnan di gas. Panort di Aruba, tin un area cu ta mas grandi y mas hundo. E solo hecho cu e area ta mas grandi, tin un becum cu pakketnan di sediment mas grandi. Es decir, pakketnan di sediment mas bieu tambe. Pero e ta keda un fase di exploracion, algo cu tin su riesgonan geologico, den sentido cu no sa kico ta bay pasa. Y economico. Dus tur e aspectonan aki ta hunga un rol den si ta sigui of no ta sigui, segun Sr. Armand Curet, di Compania Arubano di Petroleo.

