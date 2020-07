Proceso lo cuminsa pa awor ehecuta e Ley di crèche na Aruba

Implementacion di ley di crèche (kinderopvang) porfin ta bay bira un hecho. Asina presidente di e stuurgroep cu ta lidera e proceso, Sue-Ann Laclé-Ras, a splica durante un conferencia di prensa. E Implementacion di ley di crèche ta un di e proyectonan cu ta cay bou di auspicio di Sociaal Crisis Plan (SCP) cu ta boga pa e siguridad y bienestar di nos muchanan cu ta bay un crèche (kinderopvang).

Segun Laclé-Ras, despues di hopi aña cu e ley a pasa den parlamento (2017), ta momento cu porfin lo bay ehecuta esaki. Laclé-Ras a splica diabierna cu motibo pa no por a introduci esaki, ta debi cu no tur e puntonan den e ley tabata na su lugar pa por a ehecuta esaki. “E implementacion di e ley no por a cana, mirando cu tabatin hopi eror tecnico y tambe di contenido den e ley” Laclé-Ras a sigui bisa. Pa e ley por a cana, mester sa unda tur hende ta para. P’esey for di october cu a inicia cu e stuurgroep e procesonan a cuminsa pa concretisa e maneho y ley. Como tal a opta pa haci un asina yama ‘nulmeting’, pa awor si logra e meta final di ehecuta e ley.

COVID-19

Segun Laclé-Ras, entrada di COVID-19 a pone cu a perde un periodo di tres pa cuater luna pa haci e trabou, pues cu a pone cu tur cos a cay atras. Lo cuminsa awor cu e asina yama ‘nulmeting’, pa asina indica exactamente con e 121 crechenan cu tin registra na Aruba, ta funcionando y kico tur nan falta pa ora implementa e ley. “Na momento cu e resultado di e nulmeting ta conoci, nos tin un bista realistico y real, pa asina di berdad, nos pone esaki (e ley:red) na vigor” Laclé-Ras a sigui bisa. E intencion ta pa na december proximo tin tur cos cla, cu pa januari 2021 por inicia cu e parti di fasering, pa wak ki cambio por haci ainda. Aworaki e ley ta cay bou di Ministerio di Asuntonan Social.

REFORSA E SISTEMA

Manera cu a splica, no tabatin nada pa reforsa e sistema, aunke tabatin un ley aproba. “Tabatin un ley, pero no tabatin un maneho. Anto automaticamente e ley no por cana si bo no tin maneho” Laclé-Ras a sigui bisa. Ora cu a revisa e ley, a bin tur e partinan cu no por wordo ehecuta manera a pase den Parlamento ey momento ey. Ta trahando riba e maneho, pero e ta hopi mas amplio y structura aworaki.

STRUCTURA DI CUIDO

Ta trahando tambe riba un structura di cuido. Aki Laclé-Ras ta referi na e codigo di proteccion infantil y hubenil cu tambe ta trahando riba dje. Ta bay traha riba e parti di con ta señala, y tambe e inspecciona y garantisa calidad, cu ta hopi importante. “Pero no calidad solamente di cuido, pero tambe calidad di e lidernan mes cu tin eyden”. Aworaki ley ta bisa cu un persona cu ta traha na crèche mester ta minimo un LBO’er pa e lidernan cu ta traha cu e muchanan. Pero tambe tin mimino un MBO’er pa esnan cu ta dirigi e crèche. Eynan lo bay traha cu inspectoria di enseñansa, departamento di enseñansa y otro fundacion pa por pone tur e hendenan aki riba nivel mas halto pa loke ta trata enseñansa propio.

STUURGROEP

A indica tambe cu desde october 2019 ta trahando cu un stuurgroep di cual Laclé-Ras ta e coordinador nacional. E stuurgroep no a cambia y ta inclui e partnernan e.o. Fundacion Pa Nos Muchanan, Departamento di Enseñansa, Salubridad Publico y Departamento di Asuntonan Social.

