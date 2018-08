Proceso di screening pa miembronan di hunta di supervision

Marisol Lopez-Tromp durante e reunion publico den Parlamento unda tur minister ta presente pa raporta na miembronan di Parlamento loke a wordo haci durante e prome mitad di aña basa riba presupuesto tabatin pregunta riba e miembronan di e huntanan di supervision di e diferente NVnan di gobierno, fundacionnan y otro organisacionnan den cual Gobierno ta conta cu miembronan.

E parlamentario di POR a puntra cual ta e proceso di screening ora ta nombra dicho miembronan, con ta elegi nan y cual ta e tareanan cu nan mester ehecuta. E pregunta aki a bin specialmente debi na e maneho di gobierno anterior unda algun ex minister a pusha cierto di e cosnan cu ta nan responsabilidad pa haci y cu lo mester ta den begroting, pa cierto di e companianan aki carga financieramente pa nan, unda ta papia tin biaha hasta di miyonnan.

E ta considera cu e personanan cu tabata forma parti di e huntanan di supervision ta wak cu algo no ta corecto, nan lo mester a bisa no. No por ta asina cu awe ta wak den prensa documentonan cu por ta no ta ni completo cu ta mustra cu miyonnan a bay pa cosnan cu ta laga hende boca habri.

Teniendo na cuenta esaki y cu tur respet pa esnan cu a cubri of ta cubriendo e funcionnan aki cabalmente, a conciencia y cu tur profesionalismo, e ta considera cu pa evita e casonan cu a bay robes, ta importante pa tin un perfil determina pa e funcionarionan aki y pa por tin control cu e personanan cu ta wordo nomina ta cumpli cune.

Finalisando e tema aki el a pidi cada minister pa duna un splicacion di e huntanan cu ta cay bou di nan, con pa percura pa forma y maneranan pa evita e cosnan robes cu a pasa den añanan anterior no ripiti.

