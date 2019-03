Proceso di reciclahe na Serlimar Pos Chikito lo ta den operacion na final di maart

Serlimar S.G. ya caba ta completamente estableci na nan edificio na Pos Chikito, cual ta trece un alivio, ya cu ta hopi yamada ta drentando ultimamente, y nan no tabata full prepara pa esaki. Sr. Henry Davelaar, director di Serlimar S.G.

Serlimar S.G. tin hopi proyectonan cu a cuminsa cana y ta contento pa esey. E recycling hall ta halto ariba lista di prioridad y esaki lo drenta den full operacion na final di maart. E ta bay ta den forma di Drive Thru na Pos Chikito, unda cu e persona no mester ni di baha for di auto. Ta pasa cu e auto of truck, cu e material pa wordo recicla y personal di Serlimar S.G. ta take care di esaki.

RECICLAHE

Sr. Davelaar a splica cu e persona ta bin cu e materialnan ta separa y e esunnan cu ta recicla palo, plastic ta esun cu ta bay zorg pa separanan segun material. P.e. carpintenan cu ta recicla e palonan door di traha mueblenan, pa cual e material ta wordo uza bek y asina no ta haci daño na nos medio ambiente. Mas y mas, Serlimar S.G. ta bay den reciclahe, unda cu menos material ta yega dump di Parkietenbos. Aworaki ta grof vuil ta loke ta yegando Parkietenbos. Pa ta claro, Serlimar S.G. lo bay informa pueblo kico lo bay wordo recicla na Pos Chikito. Tur otro material ta sigui su caminda normal.

MATERIAL DESTINA

Serlimar S.G. ta den combersacion cu tur e partidonan, p.e. den temporada di carnaval, den tur e containernan ariba ruta, tabata tin un division unda tabata tin un parti tabata pa parti di plastic y tur otro desperdicio, cu a cay bou di encargo di Plastic Beach Party. Asina tambe ta trahando cu varios otro partido pa yega na acuerdo cu partidonan, manera FCCA cu lo zorg pa loke ta wordo benta afo di cura di casnna di FCCA por yega na Serlimar S.G. Poco poco lo bay over na reciclahe.

Pa e proceso di reciclahe, tanto na entrada como salida, lo tin hende para pa e proceso por cana su curso. Te asina leu, Sr. Henry Davelaar, director di Serlimar S.G.

Comments

comments