Dialuna merdia, Director di Utilities sr. Anthony Rojer a elabora riba e proceso di “Expression of Interest” pa loke ta trata e Parke di Molina di Biento na Rincon. Presente na e ocasion aki tawata Director di Web Aruba NV señor Alfredo Koolman, y señor Albertico Koolman Operations Manager di Elmar.

Manera ta conoci, como grupo di utilidad na Aruba, nos a yega na un Expression of Interest (EOI), cual a invita expertonan den mundo energetico pa por expresa nan interes pa haci oferta di energia. Utilities Group a publica un invitacion dia 15 di Augustus, 2022 invitando tur companianan di energia interesa, pa aplica pa maneha e proyecto di Parke di Molina di Bientona Rincon. Den cuadro di transparencia, e proceso a wordo traslada pa e oficina di “NewLeaf Notary” cu a encarga cu maneho di e proceso aki.

Awe merdia sra. Notario Chamila Tromp na oficina di NewLeaf Notary, a habri publicamente tur e envelop (“dropbox link)” di e proponentenan. Tawata tin un total di 28 participante di cual 22 a paga e tarifa di inscripcion $500 pa por continua cu e siguiente stap nan y 12 a completa e proceso defini den e invitacion cu Utilities Group a publica.

Despues cu Notaris a haci su evaluacion di tur e aplicantenan, lo manda e resultado di e companianan cu a registra y a completa cu un propuesta:

28 COMPANIA INTERESA :

1 ONEV HOLDINGS USA

2 WINDPARK URIRAMA NV ARUBA/NETHERLANDS

3 WINDPARK VADER PIET NV ARUBA/NETHERLANDS

4 WERNET SOLAR SOLUTION & ENGINEERING ARUBA

5 HOLLAND INTERNATIONAL SERVICES LLC USA

6 BMR ENERGY LTD. BVI

7 HUELVA CAPITAL SL SPAIN

8 ARSPA CORPORATION ARUBA

9 127 ENERGY USA

10 GRUPO ECOENER SA SPAIN

11 MPC ENERGY SOLUTIONS USA

12 JOHN NELSON INTERNATIONAL USA

13 CONTOUR GLOBAL AUSTRIA

14 CARIBBEAN POWER & GAS, INC PANAMA

15 UNICO COMMODITIES LLC USA

16 ENERGEZA GLOBAL ENGINEERING S.A. COLOMBIA

17 WRB ENERGY USA

18 CACAO HOLDINGS CAYMAN ISLANDS

19 REGEN FUTURE CAPITAL NETHERLANDS

20 PROWIND BV NETHERLANDS

21 E-GROUP INTERNATIONAL A.S SLOVENIA

22 ECOQUEST CONSULTING ENGINEERING NV ARUBA /BRAZIL

23 REBEL VALLEY BV & PONDERA DEVELOPMENT2 B.V. NETHERLANDS

24 ENTONIA ENERGY SINGAPORE

25 GRUPO AERO 3000, C.A DOO MEXICO

26 AVIV HOLDING LLC PANAMA

27 CUVIMEX INVESTMENT #5LLC USA/MEXICO

28 TERMOYOPAL COLOMBIA

12 CU A CUMPLI CU TUR EXIGENCIA:

1 WINDPARK URIRAMA NV ARUBA/NETHERLANDS

2 BMR ENERGY LTD. BVI

3 GRUPO ECOENER SA SPAIN

4 CARIBBEAN POWER & GAS, INC PANAMA

5 CACAO HOLDINGS CAYMAN ISLANDS

6 PROWIND BV NETHERLANDS

7 E-GROUP INTERNATIONAL A.S SLOVENIA

8 ECOQUEST CONSULTING ENGINEERING NV ARUBA /BRAZIL

9 REBEL VALLEY BV & PONDERA DEVELOPMENT2 B.V. NETHERLANDS

10 ENTONIA ENERGY SINGAPORE

11 AVIV HOLDING LLC PANAMA

12 CUVIMEX INVESTMENT #5LLC USA/MEXICO

Na su turno Utilities Group, cu ta Web Aruba, Elmar y Utilities Aruba lo haci nan evaluacion y nan lo wordo asisti pa un hunta di consehero consistiendo di representantenan legal, tecnico y sostenibel (Advisory Board). Conhuntamente Utilities Group lo tuma un decision di cual compania nan lo continua pa e siguiente fase cu ta e “Request for Proposal”.

E parke di Molina di Biento lo reduci e costo di electricidad pero na mes momento ta un necesidad pa combati cambio climatico of “Global Warming”, calentacion global. Un di dos Parke di Molina lo garantisa un bon tarifa, confiabilidad y sostenibilidad pa cu coriente den un medio ambiente mas sano pa nos comunidad.