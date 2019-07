Proceso di digitalisacion di SVB su mision ta pa tin un aparato gubernamental mas eficiente

E Banco di Seguro Social (SVB) di Aruba ta riba e curso di un digitalisacion completo y e proceso aki ta uno di aplaudi. Minister Dangui Oduber ta bisa di ta contento di mira con esaki ta canando y cu e ta sirbi di un ehempel pa henter e aparato gubernamental.

“Actualmente como gobierno, e gabinete aki ta trahando pa crea un mehoracion drastico di e aparato gubernamental. Esaki den un gran parti ta encera e digitalisacion di procesonan, cu normal ta tuma algun dia pa ehecuta”, Minister Dangui Oduber a expresa. E mandatario ta bisa cu e no ta un secreto cu den gobierno por sigur mehora servicio por media di digitalisacion ya cu hopi bes un documento mester cana door di diferente departamento prome cu e wordo formalisa. “Cu digitalisacion un documento ta yega su destino practicamente den un cera di wowo. Bo lo por mira unda e ta, kico e falta y via un comunicacion simpel bo ta haci cu un proceso cu ta tarda algun dia, keda cla den algun minuut of ora”, e mandatario a sigui splica.

Minister Dangui Oduber ta sigui splica cu ta pesey cu e ta aplaudi e esfuerso di SVB y cu sin duda, su persona como mandatario ta sostene e movecion aki. Minister Dangui Oduber: “E mesun vision aki ta parti di e maneho di Ministerio di Turismo, Salubridad Publico y Deporte. Na e momento aki ta creando un website pa deporte, unda por coordina henter e mundo deportivo di Aruba. AZV ta den proceso di wordo completamente digitalisa, y ya caba DVG ta hayando su website cu tambe lo haci varios proceso hopi mas eficiente.”

Finalmente e mandatario a duna di conoce cu no ta solamente den e aparato gubernamental lo busca forma pa digitalisa y mehora e eficiencia, sino tambe den fundacionnan di gobierno como tambe companianan estatal. “Na final di dia, ta nos tur como ciudadano di e pais aki lo gosa di e beneficionan di digitalisacion. Na momento cu cosnan cana lihe, bo ta stimula progreso pa henter e nacion”, Minister Dangui Oduber a expresa.

