Proceso di Departamento di Salud Publico na momento cu tin pasaheronan malo riba un barco crucero

Esnan cu a bay riba un biahe crucero, hopi biaha ta comenta cu nan a bira malo durante e biahe. Esaki pa motibo di diferente factor, pero uno sigur ta e aglomeracion di hopi hende hunto den un espacio. Esaki ta haci cu e transmicion di virusnan di entre otro sacamento, diaree, griep y otronan por pasa di un hende pa otro hopi facil.

Recientemente debi na e situacion alarmante rond di Novel Coronavirus nos a bin ta tuma nota di islanan den Caribe cu ta nenga entrada na barconan crucero debi cu nan tin pasaheronan malo abordo. Como Departamento di Salud Publico ta importante pa comunidad ta na altura cu nos tin nos proceso describi y tambe procedura pa cana den caso cu un barco informa cu e tin pasahero malo abordo. Esaki no ta nada straño y sa sosode mas biaha.

E proceso ta encera monitor e salud di pasahero y tripulante durante 48 ora prome cu nan yega Aruba. Esaki ta sosode abase di un Maritime Declaration of Health (MDH) cu e barco ta manda unda e team medico riba e barco ta specifica cuanto hende malo tin, kico ta e sintomanan, cua precaucionan a ser tuma caba, si tin pasahero isola y mas datosnan importante cu por yuda nos haya un bon bista di e situacion reinando riba e barco.

Abase di e informacion aki DVG ta tuma contacto cu instancianan internacional manera RIVM pa conseho si ta necesario. Cu tur informacion ricibi di e barco ta tuma e decision pa laga e barco drenta nos waf si of no. Na yegada di e barco personal di servicio di Malesnan Infeccioso y Epidemiologie lo por subi e barco y haci inspeccion si esaki ta rekeri.

Pasobra un otro isla ta nenga entrada di un barco crusero no ta motibo pa nos pais nenga esaki tambe. Si nos mester yega na e decision aki na Aruba, nos mester motiva nos decision bon debi na tratadonan internacional cu Aruba tin firma. Cu esaki nos kier enfatisa cu despues di encamina e proceso completo y conclui cu un barco por ta un peliger pa salud di nos poblacion e decision pa nenga entrada di un barco por y lo wordo tuma si ta rekeri esaki.

Comments

comments