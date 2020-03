Procedura Fondo Asistencia Social di Emergencia (FASE)

Pa evita retiro masal den periodo di crisis ocasiona pa e virus di corona (COVID-19), Gobierno di Aruba a introduci FASE. Esaki ta un ayudo financiero pa esun cu lo wordo afecta durante di e crisis aki. Comunidad di Aruba completo (comercio y trahado) mester coopera. Ta pa e motibo aki cu ta introduci un pakete di alivio pa evita pa empleadonan keda sin trabou/entrada. Durante e periodo aki Gobierno lo permiti un empresa baha e orario di trabou te na “0” uren of e empleado ta haya pago pa e oranan cu a traha. Esaki kiermen cu aunke e empleado no ta perde su trabou, ta posibel cu e por bay atras den su salario of perde entrada.

Fondo Asistencia Social di Emergencia (FASE), ta aplicabel solamente pa esunnan cu perde trabou of perde entrada pa motibo di e coronavirus.

Logicamente tin condicion – y rekisitonan cu mester cumpli cu ne pa bin na remarca pa FASE.

Condicion:

Ø Bo a wordo manda cas sin pago

Ø Bo entrada a baha te bou di Afl. 950,- mensual Ø Bo a wordo retira for di trabou

Rekisitonan:

Ø Carta di notificacion di bo dunado di trabou

Ø Ultimo salarisslip, of ultimo 2x salarisslip si ta cobra pa quincena Ø ID/Paspoort valido

Ø Permiso valido (si ta aplicabel)

Ø Cuenta bancario

Ø Persoonsnummer

Proceso di aplicacion:

Ø Via website www.fasehelpdesk.com y sigui instruccion Ø Via telefon 280-0707

Comments

comments