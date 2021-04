Procedura di visa a bolbe na normalidad dia 15 di april 2021

Desde 15 di april 2021 Reino Hulandes ta elimina e parti di pre-screening cu tabata wordo haci door di e paisnan den Caribe Hulandes pa loke ta trata e procedura di peticion di visa.

 Den e periodo prome cu COVID, biaheronan tabata aplica pa un visa na e embahada Hulandes na nan pais di origen.

 Durante di e crisis mundial di COVID e emision di visa a stop.

 Na september 2020 a inicia e pre-start fase 1 di emision di visa, durante di e fase aki, Ministerio

di Asuntonan Exterior na Hulanda tabata trata peticionnan di visa pa biahenan vital of esencial cu ta cay den e siguiente categorianan:

 Personanan cu a ricibi un VTA (admision temporal pa Aruba) pa motibo cu lo bin establece nan mes na Aruba.

 Biaheronan M.I.C.E pa motibo di reunion (Meeting), incentivo (Incentives), conferencia (Conferences) of exposicion (Exhibitions).

 Biahenan di negoshi, interes of vinculo comercial of como parti di un mision economico.

 Doño di un propiedad na Aruba (residencia, condominio, time-share).

Pues bishitanan pa entre otro turismo (familiar), procedente for di paisnan cu rekeri visa, lo por solicita pa un visa direct via di e embahada di nan pais di origen, desde 15 di april 2021, manera cu tabata di custumber prome cu COVID.

E medidanan di COVID y e condicionnan di admision na e diferente partinan Caribeño di Reino ta diferente y ta cambiando rapidamente. Pa informacion di e condicionnan cu ta aplicabel pa Aruba por recuri na e siguiente pagina: https://www.aruba.com/us/traveler-health-requirements . Cada biahero tin e responsabilidad pa nan por ta bon informa di e situacion actual. Via di e pagina Nederland Wereldwijd www.nederlandwereldwijd.nl, www.paisesbajos.nl y na e website di cada embahada e biahero lo por lesa mas over di e condicionnan cu ta aplicabel na momento di haci un peticion pa un visa.

