Procedura di keho via portal di Douane

Departamento di Aduana Aruba ta splica procedura di entrega keho online.

Den cuadro di mehoracion di procesonan y pa brinda un miho servicio Departamento di Aduana Aruba kier a trece na atencion di un y tur e procedura pa entrega keho via di nos website www.douane.aw. Pa medio di e procedura aki nos como organisacion ta desea di haya feedback di nos clientenan y pasaheronan y siña di situacionnan pa asina nos por mehora nos proceduranan y brinda un miho servicio. Na momento cu un persona tin un keho di un procedura of di un empleado nos ta conseha pa e entrega un keho oficial por escrito via di nos website www.douane.aw. E unico procedura oficial pa entrega kehonan ta esun por escrito via e formulario riba nos website. Pa medio di e website e Klachtencoordinator di Aduana por verifica e identidad di e persona entregando e keho. Nos tin di remarca cu tur keho cu wordo entrega lo wordo procesa cu confidencialidad y un investigacion riguroso lo tuma luga.

Comments

comments