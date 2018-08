Problematica di adiccion na Aruba mester di solucion urgente

Adiccion ta un di e plaganan cu ta asotando nos comunidad, y ta convertiendo su mes den un epidemia social. For di raport Fundini (Sociale Impact van Drugs op Aruba, 1997) nos a bini na comprende cu e problematica aki ta uno serio y enorme. E tempo ey nos a mira accion tuma lugar cu introduccion di centro di rehabilitacion y ayudo mas profesionalisa pa adictonan. Sinembargo cu tempo esaki a perde curso y awe nos ta sufriendo e consecuencianan. Ya pa basta aña nos no ta mira un adelanto riba e tematica aki, y nos ta spera cu bou di Gabinete Wever -Croes 1 nos lo mira e cambio.

Gabinete anterior

E gabinete anterior a conoce dos minister cu a asumi encargo pa e problema aki. Ex-minister Visser y ex-minister Dowers. Bou encargo di e prome menciona a tuma tempo pa cambia e structura y maneho y segun cu mi por comprende cu bou di encargo di minister Dowers lo mester a ehecuta e maneho. E resultado cu nos ta bibando awe ta duna nos e motibo pa kere cu sea e maneho no tabata adecua of e ehecucion di esaki a laga di desea. Cual sea cu e por ta, nos ciudadanonan no por warda mas.

Gabinete actual

Bou di e gabinete actual nos kier mira un integracion di tur e departamentonan cu tin di haber cu e problematica aki. Nos kier mira un sincronisacion pa brinda e ayudo for di esun mas chikito te cu esun di mas grandi. Cuminsando cu prevencion den kleuterscol pa scolnan avansa. Pa logra esaki tin mester di mas cu djis finansas, tin mester di boluntad, curashi y dedicacion hunto cu un vision concreto y simpel pa ehecuta. Mi tin e confiansa cu Gabinete Wever – Croes 1 por logra pa laga e bala cuminsa lora den direccion di mehoracion y for di Parlamento mi lo haci mi maximo esfuerso pa mira cu esaki tuma lugar. Si e minister actual y esnan cu el a encarga pa asumi e responsabilidad aki traha eficientemente ariba e problematica aki, pueblo lo sinti e cambio y si no ta awor ta nunca nos lo mira un adelanto.

Mi compromiso cu pueblo ta, pa hunto cu partnernan den coalicion y parlamento, implementa reglanan cu lo percura pa construi un mihor Aruba. Un Aruba unda mayornan por haya ayudo di biaha pa nan mes y pa nan yiunan cu tin un of otro problema cu adiccion. Un Aruba unda cu esnan cu dependencia na substancia nan quimico por recupera y re-integra den comunidad. Un Aruba unda cu esnan cu ta sufri di problemanan mental, no tin di keda wordo manda di cashi pa muraya pa ricibi e ayudo cu nan tin derecho ariba dje.

P’esey nos lo haci un empuhe pa gobierno introduci un maneho integral, pa haci e diferente aspectonan cu ta necesario pa logra e meta aki posibel, man den man cu e cambio di leynan pa por facilita e proceso pa brinda mihor cuido y na tempo pa nos hendenan.

