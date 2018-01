Problemanan social ta afecta comercio hopi na Aruba

Problema social ta afecto nos comercio hopi na Aruba, segun Sr. Ernst Mohamed, presidente di Camara di Comercio. Sr. Mohammed ta elabora.

E parti pa e dunado di trabao, ya cu ora un empleado tin cu bay cu su ser keri afo, pa un tempo largo, esey ta trece gastonan pa e comerciante, kico pa e haci. Y e incertidumbre tambe ta pone un peso, no solamente financiero, pero tambe mental ariba un negoshi of comerciante. E aña aki lo purba cu minister Oduber con nan lo bay ataca e reto ey, pa haci esaki un tiki miho. No solamente den interes di e persona cu ta malo, pero nos hendenan. Socialmente Aruba mester un tiki mas atencion, ya cu esey toch ta pone un peso ariba comercio, cu tin yen hende ta cana rond sin trabao. Adiccion ta subi, criminalidad ta subi. Tur esaki ta afecta comercio.

E aña aki lo tin 9 miembro, di cual 3 ta nobo. Tur ta miembronan di calidad, p.e. Lindy Croes, famoso den Caya Grandi. Wanda Broeksma, CEO di Digicel y Sr. Satish Daryanani, un entrepeneur di retail. Sr. Mohammed ta spera cu locual nan tin den board lo hiba Camara di Comercio na e siguiente nivel. Esaki ta pa zorg pa nos yiunan y nos nietonan, esunann cu ta bin despues di nos ta bin haya un Aruba feliz. Unda cu e Arubiano ta haya e chens den nan mesun cas, segun Sr. Ernst Mohammed di Camara di Comercio.