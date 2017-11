Problemanan na Aruba ta problemanan multi disciplinario

Den e edificio di Cocolishi, na Bestuurskantoor den Cocolishi tabata tin un conferencia di prensa, caminda minister di husticia a duna update riba e caso di Eugene.

Full fin di siman, e pueblo tabata den shock, ora cu diabierna atardi di 5 aña a fayece, despues di a wordo interna cu lesionnan basta serio. Eynan a bin resulta cu tabata tin un criatura perdi y esfuersonan a wordo haci, den un buskeda nacional, algo cu hopi aña no a wordo haci.

Diferente instancianan a coopera pa a purba pa haya e paradero di Eugene. Pero diamars mainta, despues cu diadomingo mainta cu e buskeda a keda cancela, pero e buskeda a keda reactiva e buskeda dialuna merdia.

Un buskeda nacional no ta algo cu ta activa facilmente. Pakico? Pa motibo di recursonan limita y e ta algo cu ta demanda hopi atencion di tur e departamentonan, mester parti personal y mester parti personal y mester traha segun un schedule. Tin cu traha e schema pa full e personal di Cuerpo Policial y e personal di Marina Real, mester sa ki ora y unda mester ta, y ki dia cual ta exigi un planning riguroso. Minsiterraad mester a pidi un prolongacion di 24 ora, y esey a caba dialuna 3 or di atardi. E ora via gobernador a haci e peticion pa Marina Real duna asistencia, cual minister di Husticia a gradici tambe pa nan cooperacion.

Tur tin indicacion cu e mucha a fayece a base di maltrato severo y esaki ta trece cun’e un investigacion penal, y esey ta un caso cu ta andando di diabierna, cual ta un tragedia nacional. Rond di esey tabata tin e desaparicion di e otro criatura di 2 aña y esey ta un caso ariba su mes, cual ta otro tragedia nacional.

Tin tur indicacion cu e mama y e padrastro na comienso di e investigacion y detencion, nan cooperacion tabata basta limita. Pero a base di investigacion andando y tambe di e declaracionnan limita cu e mama a duna, cu a wordo reactiva.

Diamars atardi, e siguiente 24 ora a vence, y si tabata tin mester e ora lo a pidi otro prolongacion. Tin e parti di e criatura cu a duna indice di tur caso cu a cuminsa lora. Tin mas cos cu minister di husticia a para keto riba dje. Opositornan politico kier hunga wega cu e caso aki tambe. Nan a huramenta dia 17 di November segun Minister mr. Andin Bikker. E cos aki ta un responsabilidad comun.

Recomendacionnan pa cambia ley y tabata tin un oportunidad pa esaki ora di codigo penal a bin dilanti, e minister en cuestion e tempo ey a bisa cu no ta necesario. Tin un discusion nacional ariba te ki unda bo ta bay y ki ora ta papia di maltrato si of no. Internacionalmente ya caba a bandona e concepto cu ora bo cria un mucha, bo mag di dun’e un tik corectivo y educativo, y ki ora ta papia di maltrato. Y na 2009 caba Madre Patria Hulanda a tuma un set di stapnan cu lastimamente a keda para y e minister saliente no a haci nada ariba dje. Y nos muchanan a keda desprotehi. E minister tabata tin un encuentro cu Voogdijraad y a constata cu e mandatario cu a sali semper tabata manda e coordinador y e mes no tabata bay cerca e departamentonan concerni. Minister mr. Andin Bikker durante e conferencia di prensa a splica cu den parlamento el a realisa diferente cos cu pe no tabata klop desde cu e tabata den parlamento.

Si coy presupuesto 2002- 2007 y conta e paginanan di Toelichting, di e minister di Husticia y caminda cu como parlamentario bo mester tin e oportunidad pa “toets” e maneho di minister di husticia. Ta increibel cu un ministerio di asina un embergadura, apenas por a copy paste 7 pagina.

E problematica aki ta uno multi -disciplinario. E no ta algo di husticia so, e ta desemboca den algo di problemanan social, di e problemanan di labor, unda cu hopi hende ta biba bou di e bestaansminimum unda cu 40% di nos poblacion, si no ta mas, ta bay cu menos cu e bestaansminimum cas, cual ta riba e minimumloon. Esey kiermen cu hopi hende cu ta ganando minimumloon, pa propio cifranan di e gobierno anterior, di 2010, ta den un constante risico di cay den un spiraal di debe, ya cu nan ta hibando un existencia, un bida digno den nos comunidad a base di e indice di prijs actual. Esey ta pone cu hopi biaha e problemanan social ta desemboca den criminalidad, segun e minister di husticia, mr. Andin Bikker, y tur esaki ta bin bek ariba e departamentonan.