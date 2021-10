Diadomingo anochi un caso basta fastioso a tuma luga na Well Well Bar & Restaurant unda cu varios patruya a mobilisa na e establecimento aki. Pues prome informacion ta papia cu un persona masculino a bay na su auto y coy un arma di candela y menasa hende cu ken e tin problema cune cu tambe tabata na e dicho luga.



Basta polis a yega na e sitio y a topa cu e tension tabata basta halto cu a pidi mas polis na e sitio. A resulta cu esey no tabata e caso. Cu ta berdad cu un persona a bai busca algo den auto pero e tabata un “Kresrenchi” a wordo usa keriendo ta un arma. A controla den tur auto pero no a haya arma. Polis a pone tur hende bandona sitio y a cera e establecimento.

