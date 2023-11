Diaranson anochi na Madiki a surgi un caso unda bisiña a yega na cas di otro debi cu ta un cura grandi cu algun apartamento aden, cos a bay for di man debi cu ta algo cu ta cushinando for di algun tempo caba.



Mientras cu polis tabata na caminda, problema a bay for di man unda agrscion y menasa a tuma luga. Patruyanan a presenta di biaha n’e sitio y a topa cu basta hende n’e sitio. E oficialnan a combersa cu ambos partido y situacion algun rato a bira tenso y na final a detene un homber y un hende muhe, unda na warda lo escucha cu sub fiscal e situacion cu a bay for di man cu menasa y agresion cu a tuma luga.