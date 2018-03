Problema financiero no ta kita cu e hende ta keda central

Kico ta e situacion real di nos pais, ya cu pueblo ta wardando kico ta bay pasa cu e futuro di Aruba. Sra. Xiomara Ruiz- Maduro, minister di Finanzas ta amplia.

Desde un comienso, desde cu nan a tuma over e responsabilidad di e pais, for di December nan a bisa e berdad financiero di nos pais. Despues di esey, a sigui traha ariba e situacion, caminda cu ta wak cu cada biaha ta bini, sorpresanan desagradabel. Esaki den sentido cu ta wak cuanto ta e gastonan extra y tanto contractnan cu a bini, ta contractnan cu no por kibra asina no mas. E ora ta haya full un bista di e situacion financiero di nos pais. E ta un recibo cu aworakinan, cu lamentabelmente cu e pueblo di Aruba ta haya presenta, pa asina e situacion un recibo pa a goberna 8 aña pa gabinete Eman.

E noticianan ta sali, unda cu tur hende sa liga enormemente na Sr. Eman y awo kier bruha tera, kier stroba gobernacion. Nan tampoco tabata tin e curashi of decencia cu e pueblo aki, cu largo bay a yuda manipula informacion y no trece e realidad manera cu e ta. Gabinete WEver- Croes a scoge pa bisa e berdad ya cu nan tin mas curashi cu full e combo di Sr. Eman. Pais Aruba tin un problema, y esey tin di haber cu e credibilidad financiero y mester tuma e pasonan necesario. Contrario na otro gobierno, esaki tin e hende central. Den e pasonan cu gobiero tuma, lo tin compensacionnan pa locual ta e pueblo aki y banda di dje, e incentiva pa agilisa e parti economico. No ta asina no mas, a presenta un plan financiero economico. Un memorandum di cual ta bay hunto cu e presupuesto di 2018, unda ta splica kico ta e pasonan cu ta bay tuma.

Pa awo, pa loke e ta medio di comunicacion a publica not a berdad. Otro siman, gobierno lo sali den voz di minister presidente y splica e asunto. Sra. Maduro mes no ta bay t’ey, door di e mesun asunto aki, di presupuesto, mesun asunto di negociacion door cu Aruba ta bou di supervision financiero, danki na Mike Eman y su bende, cu a haci un mal maneho financiero pa 8 aña largo, a pone un debe ariba nos pais. Gabinete Wever- Croes a bin haya un extra deficit di 130 miyon florin. Un refineria cu no a start y un placa cu pais Aruba no a haya. Den e desaster ey, gobierno mester a traha. Un pais sin presupuesto cu no a entrega dia 1 di September.

Gobierno ta tumando e pasonan cu tin mester cu tin di haber cu e credibilidad financiero di nos pais. Sin esey, no tin nada den e pais akinan. di otro banda, e hende ta keda principal. P’esey inversion cuantioso ta wordo haci pa e pueblo, esun cu tin mas mester di dje, ta haya e yudansa. Pero otro siman, Prome Minsiter Evelyn Wever- Croes lo bin dilanti ariba esaki. Minsiter di Asuntonan Economico y Finanza, Sra. Xiomara Ruiz- Maduro lo ta na Hulanda pa reuni tocante e situacion aki.

Pasonan tin cu wordo tuma, cual mester a wordo tuma 8 aña pasa caba. Y curashi tin mester pa esaki, pero si no haci esaki, nos luga ta bay perdi y otro ta bin goberna pa nos, cual mester evita. Te na cierto limite por rek un lastiek y pais Aruba a yega su maximo. Di cada florin, 93 ct ta bay pa paga debe. No ta existi un magia pa caba cu e problema aki. Sr. Eman a grita recientemente cu e ta orguyoso di a crea e debe aki y e mester tin berguensa di esaki. E debe aki ta causando un problema serio di credibilidad. Y awo mester traha lamentablemente ariba e asunto aki, pa haci e coreccionnan necesario.

Tin hende cu kier yamanan medida, ahustacion pero Sra. Ruiz- Maduro ta yam’e traha pa solucion. Gobierno a traha pa solucion. Tur hende ta pidi pa solucion, y gobierno a traha ariba solucion. Y esaki ta bin di tur dos banda. Kiermen e compensacion tambe ta forma parti di e solucion. No keda ariba e pasonan cu ta tuma, pero mira tambe e parti caminda cu e compensacionnan ta bin cun’e. Den tur malo, tin wowo pa cosnan cu ta bon y gradici Dios cu Aruba a conoce un cambio di gobierno, sino Aruba lo a bay den un spiraal negativo.

Pero awo Aruba ta para na un crusada hopi peligroso y esey mester, uno, ya caba for di December a cuminsa splica hende con e situacion ta hinca den otro. Un mayor mester percura pa un yiu tin futuro. Si sigui den e caminda unda cu nos ta, e ora ta bayendo duro pa un muraya y lo kibra e muraya aki. Ta tuma e pasonan, pero tambe e compensacion necesario, e ora tin un pakete completo, pa pasa den loke mester pasa pa logra e stabilidad cu Aruba tin mester.

Segun e minister, tur hende ta papia yen di cos. Pero e gobierno anterior a redobla e debe di un pais, for di 49.9ct ta pa paga debe y awo ta na 93 ct ta bay pa paga debe. Sr. Richard Arends tambe tabata participe den e desaster aki.

Pueblo di Aruba, habri wowo y no laga niun hende bruha tera, pasobra locual nan kier ta pa destabilisa un gobierno cu e pueblo aki a pone pa trece cambio y solucion pa problemanan cu cada un di nos ta mira, segun minsiter di Finanzas y Asuntonan Economico, Sra. mr. Xiomara Ruiz- Maduro. Esaki ta hunto nos mester sali for di dje y no permiti niun hende bruha nos cabes pa nos.

