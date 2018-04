Problema entre manager y trahado a bay for di man

Pa mas o menos 12 or y 10 di merdia, Central di Polis ta manda un patruya den direccion di high rise hotelnan. Esaki ta relaciona cu un melding di un problema entre un trahado y un manager y un demas personal. Un rato despues ta drenta melding di un bringamento na e hotel. Tanto e unidad di Noord como e unidad di Strandpolitie a dirigi nan mes pa e luga.

Na entrada di e hotel polisnan ta topa cu e General Manager B, Manager di Siguridad na e hotel, S y su trahado M. E trahado cu a ocasiona e problema, T. tambe tabata presente. Polisnan a nota di biaha cu T. tabata hopi rabia. Ambos partido a wordo hala for di otro.

Durante investigacion a bin sali na cla cu door di un conflict cu un otro trahado, cu lo a bay conta e General Manager algo cu no ta cuadra, segun T. pa cual el a drenta tur rabia den oficina di e General Manager.

Aki ta unda cu e situacion a bay for di man y T. a dirigi algun palabra menos bunita den direccion di e General manager.

Hefe di T. a presenta pa bay cu T. for di den oficina di e General Manager hunto cu un otro trahado, M. Pero T. a bira agresivo y dal su hefe S., cu su mokete na su cachet.

Cu hopi dificultad ya cu T tabata duna resisitencia, a logra sak’e via e lobby pa e entrada di e hotel. S. tabata desea di entrega keho contra T. pa maltrato.

T. a wordo aresta na e sitio mes y hiba warda unda cu el a presenta dilanti Hues Comisario. El a keda cera na warda di Strandpolitie y Recherche lo sigui investiga a e caso.

Comments

comments