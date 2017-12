Problema di gang semper ta punto di preocupacion

E tema di gang e aña aki a haya atencion paso un experto di afo a mustra cu nos tin un problema serio segun Sr. Franklin Ridderstaat cu ta un trahado social y di Fundacion Noord Youth Club cu ta deal cu e tema aki a splica.

Sr. Ridderstaat ta presidente di Noord Youth Club y na 2003, nan a haya nan mes envolvi den problema di gang. Aki ta caminda cu’n hoben, cu tabata participa den scouting, a cay sera dne caso di tiroteo, unda un otor hoben a wordo asesina.

Ta dos cos por haci: of ta laga para y lag’e carga su culpa. Of ta busca informacion pa wak con por evita kico por haci pa mas hoben cay den mesun situacion asina. A duna presentacionnan, pero e hobennan no ta tum’e na serio. Tabata tin varios contacto cu otro partidonan. E situacion di gang semper tabata t’ey. Antes tabata gangnan di bario, bringa cu biga cu mokete y baranca.

Awendia e hobennan ta uza armanan hopi mas pisa. Y esey a bira e peliger cu ta keda semper y nan ta wak caba den e ultimo temponan cu tabata tin asesinatonan. Tabata tin varios caso di hincamento y hasta polisnan tabata bira victima. Esaki ta e parti cu no a caba nunca. No a pone atencion ariba dje. No mester warda si e situacion escala pa haci un issue ariba dje.

Recientemente tabata tin un congreso di CUerpo Policial ariba e topico akinan. E tabata un bon topico unda a haya diferente informacion y a intercambia, comparti informacion cu nan tin, y kico por haci, como Cuerpo Policial, pa minimalisa y observa unda mas tin cierto situacionnan cu por haci. Un temporada tabata Dakota cu Madiki y awo ta casi den tur bario tin e situacion di gang.

E problema mas grandi cu Aruba tin, ta cu tin instancia cu no ta acepta cu tin gang. Pa nan ta gewoon mucha cu tin problema. Den varios di nan, tin adultonan tambe. E gangnan a cuminsa bay den actonan criminalnan pisa. Ta bay joyride auto, kita e partsnan, y esakinan ta sali for di Aruba.

Cierto caminda por wak cu ta diferente nivel di hende ta den dje. Tin tambe e dealmento cu droga, cu ta un manera pa genera placa. Nan ta haci atraco, nan ta drenta horta den cas. E situacion a escala na un nivel y door di imita afo, nan ta wak cu nan mester di placa. Tur hende ta wak awo akinan, placa pa haya placa door di tira atraco. Of nan ta bay bende droga y Aruba ta wordo considera un hub di droga. Tin e parti di dealmento cu arma tambe. Esey ta e parti peligroso. Nan ta spera cu nan actua awo, pa keda monitor y conoce kico tur tin. Esey ta e parti fastioso, tin cierto informacionnan, pero no tur. Y asina t a purba traha na e parti di prevencion.

Tin un parti cu ta den mafia. Pero awo mester cuminsa traha ariba esunnan cu ta crece awo. E hobennan ta imita hopi den e parti Mericano. Fred Morrin a bisa cu e hobennan ta imita, anto esey ta e parti cu den tres dia, cu e tabata na Aruba, el a ripara cu Aruba tin un parti grandi den gang.

E informacion cu tabata tin enfrentamento cu hobennan tabata tin y e parti chikito cu el a bay, tabata den ex JFK School. E graffitinan ta imitacion di esunnan cu tin na Merca. El a bisa cu Aruba mester haci algo aworaki. Semper Sr. Ridderstaat a bisa cu den 48 ora mester elimina e graffitinan. Documenta esaki, pero despues elimin’e. Graffiti ta un forma di protesta pero tambe di mustra su tereno. Tin cierto indicacion cu Sr. Morrin a mustra, cu historia cu den e ultimo 2 añanan, cu cosnan cu a pasa, ta indica cu Aruba tin problema grandi.