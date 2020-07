Problema di ex pareha a bira un bululu na Boroncana y a termina den un accidente

Diasabra den careda di 9:20 di anochi den bario di Boroncana a sucede un problema di pareha y ex pareha y aki un chevrolet s-10 pickup a dal den un palo di luz. Esaki ta relaciona cu ex pareha a bin busca su microwave na un cas na Boroncana y aki problema a cuminsa y bira un bululu. E homber den e pickup a haya problema cu e ex pareha y aki e homber a dal otro cu cabes y cos a bira pio. E chauffeur di e pickup a sali na careda for di e area y polis a bay su tras y aki e chauffeur a perde control dal den palo di luz y e otro homber den e toyota 4runner a pasa tras di e pickup y bandona e sitio. E chauffeur di e 4runner cu tambe tabata den e problema a para poco pazuid wardando polis pa asina e duna su declaracion.

Polis a intermedia y tuma dato di e situacion.

