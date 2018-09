Problema den siguridad di Facebook ta afecta casi 50 miyon cuenta

Facebook a sigura di a “soluciona e vulnerabilidad” y a tuma varios medida di biaha pa “proteha e siguridad di personanan”.

Diabierna Facebook a informa den un comunicado di a descubri “un problema di siguridad” cu por a afecta casi “50 miyon account”. “Nos ta tuma esaki hopi na serio y nos kier pa tur hende haya sa con esaki a tuma luga”, e red social a reitera.

Segun e splicacion duna den e comunicado, e compania dia 25 di september ultimo a descubri cu hackernan a probecha di un vulnerabilidad den e codigo di Facebook cu ta afecta e caracteristica di “View As”, cual ta permiti e usuarionan di wak un simulacion di con otro usuarionan ta wak nan profile.

Esaki a permitinan di horta “tokens” di acceso di Facebook cu despues nan por uza pa drenta account di otro hende”, e documento ta resalta.

E monedanan aki ta e ekivalante di e clavenan digital cu ta mantene e usuarionan conecta na e aplicacion, ya cu nan no ta hayanan mes obliga di introduci nan password cada biaha cu nan kier drenta.

Accion inmediato

Facebook a sigura cu el a “soluciona e vulnerabilidad” y a tuma varios medida di biaha pa “proteha e siguridad di e personanan. Cerca di 90 miyon usuario mester a “bolbe inicia nan sesion”, of cualkier di nan aplicacionnan asocia y el a manda un notificacion na cada un di nan splicando kico a pasa.

Di mes manera, el a reestablece e “tokens” di acceso na casi 50 miyon usuario afecta y a desactiva temporalmente e función ‘View As’ mientras e revision di siguridad exhaustivo’ ta tuma luga.

“Ainda nos mester determina si e cuentanan afecta a wordo uza incorectamente of si no a accede na informacion aheno. Tampoco nos sa ken ta tras di e atakenan aki of unda nan ta ubica”, e red social a reitera.

Facebook a lamenta e inconveniente y a reitera cu e privacidad y sigurad di e usuarionan ta “increiblemente importante”. Ademas, ela bisa claramente cu a pesar di siguridad “no ta necesario pa hende cambia nan password”. No obstante, e ta conseha tur hende cu tabata tin problema di acceso di bishita e Help section y di cera tur e sesionnan habri den e opcion di “Settings”.

Comments

comments