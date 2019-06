Problema cu sanguranan cu ta acumula den e mangelnan ta hopi grandi

GKMB a haya hopi yamada di kehonan di barionan di Pos Chikito, Savaneta y bisindario pa sanguranan di mangel. Sr. Luis Chong, Hefe Suplente na GKMB ta amplia.

Ya casi pa un luna caba GKMB ta purba na mantene e cantidad di sanguranan aki abou, pero e ta un problema cu ta wordo crea door di hende mes. E trahadonan ta drentando den e mangelnan pa purba trata e plasnan di awa cu a acumula den e mangelnan.

GKMB ta pasa tambe atardi y tin biaha den oranan di mainta tambe, pa fumiga cierto di e mangelnan pa baha e cantidad di sangura. E ta un problema hopi grandi y ta haciendo nan best.

Sr. Chong tabata tin e placer di comunica cu ya casi esaki ta bou di control. No ta bay tin sanguranan preto cu lo molestia. Esaki no ta un problema cu lo por wordo elimina, ya cu e mangelnan lo sigui existi. Ta purba di elimina e sanguranan adulto cu ta molestia e barionan aki.

Den e mangelnan, tin dos manera pa trata e sanguranan. Ta pa preveni pa e larvanan sigui crece. E personal tin di drenta den e mangelnan y ta tira un producto cu e larvenan ta bira adulto. E ta un producto full biologico, dus e ta afecta solamente e larvanan di sangura. Dos niun otro insecto of zoogdier. Esey ta un parti y e otro parti ta cu pa e adultonan tin di fumiga. Tin cu pasa of e personal ta drenta e mangelnan pa drenta pa fumiga e adultonan. E otro metodo ta cu ta pasa cu e pick up, fumiga e parti di mangelnan y tin biaha ta pasa fumiga den e barionan pa baha e molester di sanguranan.

Un pa dos siman pasa GKMB tabata tin basta problema cu sanguranan, pero awo e cantidad di larvenan ta bahando poco poco y ta spera cu lo por mantene esaki tambe. Tabata palabranan di Sr. Luis Chong, Hefe Suplente na GKMB.

