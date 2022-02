For di diadomingo 13 di februari a surgi un interupcion na e molinanan di biento cu ta situa na Vader Piet. E molinanan di biento ta general maximo 30 MW, den un dia e por general 15 MW, mientras cu Aruba ta pidi por lo menos 110 MW. Pero segun Web a informa masnoticia esaki no tin ningun consecuencia cu coriente por bay debi cu tin e motornan recip y e solarnan panel rond.

Durante siman aki a cuminsa cu un investigacion pa saca afo kico ta e causa, e compania encarga cu e molina di biento hunto cu personal di WEB a haci e trabounan necesario pa saca afo pakico e molinanan no ta trahando mas.

E causa ta debi na un fayo den un kabel, un persona specialisa den e ramo aki tin cu bin for di afo cu kabelnan special pa cu esaki y segun Web ta premira cu e molinanan di biento lo keda for di servicio entre 2 pa 3 siman. Dependiendo di disponibilidad di material lo por dura mas largo. Cu e molinanan di biento for di servicio, ta produci coriente actualmente cu energia di nos parkenan solar, pero pa mayoria parti, cu WEB su plantanan di RECIP. No ta premira cu clientenan lo nota cambio den suministro di coriente pa falta di e energia di biento. WEB ta haciendo tur den su alcance pa importa tur material y specialistanan pa por completa e reparacion lo mas pronto posibel.

