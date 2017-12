Problema a bay for di man ora cu pos a bay over

Patruyanan di Oranjestad cu urgencia a presenta den Caya Frere Henricus unda lo tin un problema entre bisiña cu ta bayendo for di man. Na yegada di patruya ta topa cu grupo di persona pafo a constata cu ta problema cu esun cu ta huur cas y e huurdo. E problema a cuminsa debi cu e pos di e cas a yega y e doño di cas ta culpa e huurdo cu pa malo ta laga hopi awa bay den pos y yena esaki unda aki a start un discusion cu a bay for di man caminda yiunan a sali na defensa di e mama y sla a cay. No tabata tin ningun cuchiu den wega. Polis a papia cu ambos partido pa trece trankilidad den e bisindario y yega na un acuerdo.