Probecha e temporada aki pa colecta awa y fruta

Nos ta den temporada di awasero y tambe nos sa cu hopi fruta y berdura lo bay nace. Nos a combersa cu Randy Maduro di Santa Rosa, kende a conta con cos ta bayendo cu e seccion mas importante y dushi, cual ta e sector di agricultura, cria y pesca.

El a splica cu e colectamento di awa, nunca lo no ta di mas, pasobra den caso mes cu no ta planta, bo por uz’e pa cualkier otro cos. Si bo tin mata ornamental, esey no ta e parti Santa Rosa. E parti di Santa Rosa ta, cu berdad den e ultimo simannan aki, awa ta yobe poco poco, tiki tiki, aki aya. Lo ta bon y ta consehabel pa cuminsa wak rond di cas, wak bo dak di cas. Si bo no tin goot ainda, cuminsa planea esaki con bo no ta bay prepara bo dak di cas, pa bo por colecta poco awa. Haci un bishita na algun negoshi di hardware pa mira prijs di e gootnan y cuminsa pensa den e direccion pa colecta awa, pasobra e ta yuda. Claro, cu si bo ta planta, esaki ta yudabo mas ainda. Na momento cu bo tin bo goot pega na rand di bo dak, logicamente bo mester tin bari of e tankinan blanco. Pone esaki na un manera cu e por colecta e awa y claro si, ta conseha tambe tur esnan cu ta colecta e awa, sea den bari of tanki blanco. Corda si cu no solamente bo ta colecta e awa pa bo por muha bo plantacion, muha bo hofi, bo cosnan chikito cu bo tin como consumo pa bo mes, pero tambe, paga bon tino pa loke ta trata awa pa wak pa e ta bon tapa, pa no haci un criadero di sangura alabes. Esey tambe ta conscientisa tur esnan cu ta colecta awa. Tin awa den bari, yena awa di airco. Wak toch pa e ta bon tapa. Berdad ta colecta awa, pero no crea problema pa bo mes.

Airco tin biaha tin bon awa, cu hasta bo por laba paña cun’e, por ehempel.

Mayoria cas tin tres airco of mas, y tambe depende e grandura di e airco, mas awa e ta produci. Tin cas cu tin un airco central, cu por produci hopi awa. Si colecta e awa aki, bo tin basta awa den apenas algun siman y e ta un awa limpi, ideal pa mata.

Tin cu recorda esnan cu ta haci uzo di wasmashin, e awa aki tambe ta bon. No mester lubida cu awendia habonnan di laba paña ta bin hopi mas “ecofriendly”.

Maduro a sigui splica cu ora bo ta bay supermercado, wak bon cual ta e habon cu bo ta cumpra. E mester ta biodegradable, y na momento cu bo tira e habon den e awa pa laba e paña, na e momento ey so e habon di efectividad riba e paña y e awa. Na momento cu e ta sali for di e wasmashin, tur cos ta OK y bo por muha e matanan cun’e. Logicamente, debi na e habon, e tera rond di e mata por bira un poco duro. Segun cada tanto tres cuater luna, bo por raspa e tera rond di e mata, haci’e moli bek pa e mata por keda hala rosea bon. Esey ta conseha tambe pa hopi di esnan cu ta laba paña, por haci uzo di e awa ey tambe.

Pa loke ta awasero, bo por colect’e, pero tapa e bari cu un paña of net cu ta pone net of windowscreen, pa tap’e pa evita cu sangura por broei den e awa eynan. Si bo ta un tipo di handyman, por traha manera un frame cu por tapa e bari.

Fruta y berdura

Den e dianan aki tin varios fruta cu ta nace, manera druif banda di lama. Tin hopi mango na Aruba den e dianan aki y sorsaca. Esaki ta e temporada pa nan saca fruta. Maduro a splica cu bo por colecta fruta, pone den saco, bo por bend’e, bo por regala, bo por parti’e entre famia mes, asina nos por sigui. Pero pa lage cay y lage bay perdi, no ta consehabel. Santa Rosa ta pidi pa wak bo mata di mango, control’e, piki e frutanan na tempo. No mester lubida, parha tambe por pasa bo dilanti y nan ta pasa piki’e tempran. Tambe nos no mester lubida shimarucu, cu ta un otro fruta bon gusta den comunidad. E ta den su temporada, caminda cu awa cay, mesora e ta saca fruta. Durante e periodo e ta hopi seco, casi bo por bisa cu e mata di shimarucu ta muri, pero esey no ta e caso. Na momento cu un tiki awa cay, mesora e ta floria, y sigur e ta pari. Por a mira varios mata di shimarucu cu ta pariendo y ta dunando fruta ultimo temponan aki. Por a mira tambe cu tin un shimarucu geel, pero tin cu bay wak mas di cerca con esaki ta. Tin di compronde cu tin un otro tipo di shimarucu. E color ta geel logicamente. Ta bay wak esaki mas di cerca, si berdad ta asina, cu e shimarucu ta duna eseynan. Esaki tambe ta temporada di shimarucu. E ta bin logicamente cu e lembe lembe. Por mira hopi cas awor aki y si bay coy un mango den cura di cas, e doño ta zundra. Pero e fruta ta pa come. Colecta e fruta den saco, y duna hende den bario. E ta yuda. Bo por colecta e fruta pone den saco y parti’e den famia of haci algo cun’e.

Maduro mes, den e ultimo simannan, tin batido di mango tur dia. Mester probecha e momento.

Plantacion

Pa loke ta Santa Rosa mes, Maduro a splica cu esnan cu ta plantando, leu a leu ta planta ainda. A tira un bista rond con e plantacionnan ta bayendo. Cos ta un poco slow. E damnan ta yen sinembargo. Pero segun awa ta cay den e ultimo lunanan cu ta bin, e produccion pa loke ta trata nos fruta y berduranan local, lo ta mas hopi.

Remedinan natural

Na Aruba nos tin mata cu ta sirbi pa remedinan natural. Randy Maduro a splica cu Santa Rosa no ta toca e tema eynan. E no ta nan core business, sinembargo nan productornan local cu ta esnan cu ta traha remedinan di tera, esey semper t’ey. Kiermen esakinan semper nan tin un of otro remedi cu por yega y cumpra cerca nan. Of si bo conoce, haci’e un yamada y pidi pa un remedi pa un ke otro malestar. Tin hopi trahado di remedi y nan ta traha nan segun pedido. Nan no ta traha constantemente. Ora bo pidi bo ta haya.

Si kier tin mas informacion y dato di e personanan cu ta traha e remedinan di tera por yama libremente Santa Rosa na 5858102, si bo ta interesa pa cumpra of acerca un di e personanan cu ta traha remedi di tera, acerca Santa Rosa y bo ta wordo facilita e contacto y asina bo por busca bo remedi di tera cerca nan.

Fin di aña ta cerca

Tin actividadnan caminda, aunke fecha no ta confirma ainda, pero si e lo ta den luna di October. Probablemente kisas lo tin un actividad mas prome cu fin di aña. Pero esun di October ta sigur. E fecha lo wordo anuncia despues. Santa Rosa ta pidi pa tur hende ta pendiente y tambe ta extende un invitacion na tur productor local cu tin producto of tin pensa di planta, Santa Rosa lo bay tin su mercado den fin di luna di October. Si bo tin produccion fresco, tene na cuenta cu lo bay tin e mercado y lo bay acerca e productornan pa bin na e mercado pa asina nan por ofrece nan productonan den esaki.