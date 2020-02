Prinses Beatrix encanta y impresiona cu Teatro di Ser’i Noka

Nos ta recorda cu 55 aña pasa Teatro di Ser’i Noka a ricibi bishita special di Su Alteza Real Prinses Beatrix cu a keda sumamente fascina cu e teatro den aire liber.

Tabata na Februari 1965, apenas un poco mas cu un aña despues di apertura di e teatro den aire liber di Ser’i Noka, cu Su Alteza Real Prinses Beatrix durante su bishita na Antiyanan Hulandes, a percura pa durante su estadia na Aruba e haci un bishita na e lugar aki debi cu su curiosidad tabata asina halto pa conoce e joya di mas nobo pa e mundo cultural y creativo di nos isla.

Riba un Diamars atardi 23 di februari rond di 4.30 pm despues di a bishita jeugdcentrum Tanki Leendert, Prinses Beatrix porfin a yega Ser’i Noka y a wordo ricibi pa miles di habitante cu tabata spera riba dje ansiosamente. Specialmente e muchanan y hobennan di Santa Cruz y di henter nos isla cu espontaneamente a cuminsa canta y zwaai nan bandera pa yama e Princesa bon bini.

Tabata Sr. Domi Tromp, presidente e tempo ey di “Stichting Teatro Arubano” y tambe di “Mascaruba” cu a ricibi Prinses Beatrix y asina a dune informacion y guia di e teatro. Aki e Princesa a sera conoci tambe cu representantenan di e mundo teatral di nos isla.

Specialmente demas miembronan di directiva di Stichting Teatro Arubano y tambe integrantenan di Mascaruba manera Sr. Oslin Boekhoudt, Sra. Nena Vrolijk, Sra. Rosalia Koolman, Sra. Susana Gutierrez, Sra. Yvonne Tromp-Frans, Sr. J.G. van Der Bergh, Sr. Frans Meewis, Sr. Paul Phillips y regisor di Sticusa Sr. Peter Holland cu tabata asisti e mundo teatral na Aruba.

Sra. Yvonne Tromp-Frans a regala e princesa un album masha bunita decora, den cual por a mira hopi foto cu ta ilustra e fundacion di e teatro y tambe e obranan cu a tuma lugar eyden.

E princesa a keda masha agradecido pa esaki y a expresa su entusiasmo y admiracion enorme pa e esfuerzo haci entre algun persona visionario y sumamente creativo pa asina por a construi un teatro pa cual el a expresa su deseo ferviente di sigui mira existi pa hopi generacion.

Esnan cu tabata presente por a nota y te awe nan por corda cu e princesa a keda combersa cu e motornan tras di e teatro den aire liber y con e tabata keda admira e lugar cu masha hopi interes.

Asina nos ta mira con hopi balor historico e patrimonio nacional y herencia cultural aki tin.

E entusiasmo di hopi persona den nos comunidad pa cu e iniciativa di Fundacion GO Cultura di rescata, restaura y renoba nos Teatro di Ser’i Noka ta halto. Poco poco pero sigur, hopi mas persona ta realisa ki potencial inigualabel e teatro unico aki ta brinda nos comunidad.

Fundacion GO Cultura cu cooperacion excelente di Parokia di Santa Cruz ta haciendo tur esfuerzo pa e anfiteatro di Ser’i Noka por recobra su prominencia bek den nos comunidad. Un teatro cu a wordo construi pa enrikece nos herencia cultural.

Abo tin historia di “Ser’i Noka” cu bo ta desea di comparti cu nos?

Kizas potret, articulo di corant, video of simplemente anecdotanan interesante?

Of bo kier aporta na e causa importante di rescate y restauracion di e Teatro di Ser’i Noka cu un donacion?

Sinti bo liber pa bishita nos website www.gocultura.org of comunica cu nos na 5830808 of [email protected]

Fuente: Delpher.nl, Amigoe di Curaçao, Nieuwsblad van het Noorden, Het Vrije Volk, nationaalarchief.nl, Arubaanse Courant, Departamento Arubiana-Caribiana,

Foto di Prinses Beatrix: Collectie/Archief Spaarnestad.

