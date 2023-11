Ariba dia 9 di november 2023 Fundacion Telefon pa Hubentud Aruba a ricibi bishita di Prinses Beatrix. Durante su bishita na Fundacion Telefon pa Hubentud Aruba Prinses Beatrix primeramente a ricibi informacion di diferente proyecto cu Fundacion Telefon pa Hubentud Aruba ta implementando. Ela ricibi informacion tocante e proyecto Prevencion di Termento na Scol, Best Dad Ever, Esaki ta bo Derechonan, Unicef Kinderrechten Filmfestival, I Stopped It y otronan.

Tambe Prinses Beatrix a ricibi informacion tocante e servicionan di telefon, email y chat cu e mentornan ta duna y tur e trainingnan cu e mentornan ta ricibi henter aña. Tambe Prinses Beatrix a ser informa tocante e yamadanan cu e muchanan di e islanan di Bonaire, St. Eustatius y Saba ta haci for di nan isla y cu ta ser contesta door di 131.



Fundacion Telefon pa Hubentud Aruba ta preparando e organisacion pa su proximo 25 aña. Un di intrumentonan importante pa sigura esaki ta su logo. Aña pasa Fundacion Telefon pa Hubentud Aruba a organisa un competencia di pintura bao di muchanan di ocho scol basico y cinco scol secundario. E pintura di e ganador overall di e competencia a ser hinca den un formato profesional door di un diseñador profesional.

E logo ta ilustra un mucha, hoben, adolecente. E logo ta ilustra hende muher y hende homber. E logo ta e mucha, e hoben, e adolecente cu ta busca/ ricibi asistencia na nos organisacion. E color blauw ta ilustra e derechonan di mucha cu nos organisacion ta funda ariba dje y ta para pe. E outline blauw cu ta forma e mucha/ hoben/ adolecente ta ilustra cu e asistencia di 131 ta rond di e mucha/ hoben/ adolescente, y ta protege e mucha/ hoben/ adolescente contra di tur locual ta stroba su desaroyo y ta strobe di disfruta di su derechonan.

Durante e bishita di Prinses Beatrix, Prinses Beatrix hunto cu e ganador overall cu ta Sophie-Belle Rafini y Cesar Trovat cu ta di e Consejo Hubenil di Fundacion Telefon pa Hubentud Aruba, a revela e logo nobo. Na final Prinses Beatrix a hiba un combersacion cu e dos hobenan tocante e bida di un hoben aki na Aruba.

Prinses Beatrix a keda sumamente impresiona cu tur e trabao cu Fundacion Telefon pa Hubentud Aruba ta haci pa nos muchanan, hobenan y adolescentenan. Tambe ela keda sumamente contento di mira cu e muchanan y hobenan di e islanan di di Bonaire, St. Eustatius y Saba tambe por tin un opinion y por expresa esaki pa medio di e asistencia di Fundacion Telefon pa Hubentud Aruba.

Fundacion Telefon pa Hubentud Aruba kier a gradici su diferente partnersnan cu ta tuma nan impacto social na serio y ta inverti den e muchanan y hobenan. Un gradicimento ta bay na Setar N.V., Aruba Airport Authority N.V., Web Aruba N.V., The Salamander Group, RBC Royal Bank (Aruba), Watty Vos BLVD, Green Corridor Aruba, DOW, Albo Aruba General Contractors, The Movies Aruba, Telearuba y Media di Aruba.

Pa mas informacion tocante e logo nobo di Fundacion Telefon pa Hubentud Aruba por tuma contacto cu Fundacion Telefon pa Hubentud Aruba via nos website: 131.aw, facebook: https://www.facebook.com/telefon.hubentud/, email: [email protected] of telefon 5886138/ 5884011.