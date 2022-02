Reino: E abogadonan di e Prins Harry a informa corte diabierna cu e royal Britanico no ta desea di hiba su yuinan bek na su lugar di nacemento e ta sinti esaki no ta sigur pa nan. Harry a lansa un caso legal cu e gobierno di Britania unda e mes kier para responsible pa paga pa proteccion di Polis ora e presenta na Britania E team legal a informa cu Harry no kier trece su yiunan. Archie tin 3 aña y e otro yiu ta 8 luna. E ta sinti esaki un riesgo pa hiba e muchanan e pais unda Harry a nace sin proteccion di Polis.

Harry ta bibando actualmente na Santa Barbara, California cu su casa Megan y yiunan. Corte a informa cu tin documentonan di ambos tin cu keda priva. Manera ta conoci cu na 2020 Harry y su famia completo a bandona Britania y a stop di traha como un royal Britanico y a bay biba na Merca y crea un famia.

