Internacional: Prins Andrew a bisa diabierna cu e ta entrega su titulo real di e Duke di York despues cu su amistad cu e delincuente sexsual Jeffrey Epstein a regresa den titularnan.

E ruman homber mas jong di Rei Charles III a bisa cu e y e famia real a dicidi cu “e acusacionnan continuo tocante mi ta distrai for di e trabou di su Mahestad y e famia real,” Prins Andrew a bisa den un declaracion publica pa Palasio di Buckingham.

E ta bini na momento cu a publica exstractonan di un proximo memoir postumo di Virginia Giufffre, kende a alega cu el a wordo trafica pa Epstein y tabatin relacion sexsual cu Andrew tempo e tabatin 17 aña.