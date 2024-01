Prins Andrew di Reino Uni lo a cera su mes den un camber di su cas, despues di a keda bergonsa p’e reciente publicacion di documento hudicial vincula n’e caso di trafico sexual organisa p’e magnate Jeffrey Epstein y su pareha, Ghislaine Maxwell, caminda cu el a wordo menciona den varios ocasion.

“E no tin capacidad emocional pa lidia cu esey. E ta cera den un camber y e no sa con pa reacciona. E ta kibra,” un fuente na altura di e situacion a splica The Mirror diadomingo ultimo. Tambe, e medio Britanico a reporta cu, te na momento cu e documentonan a sali na cla, e prins tabata conta cu e speransa pa bay bek den bida publico, dos aña despues di a wordo despoha di algun titulo.



Entre e archiefnan revela, ta inclui afirmacion cu e duke di York tabata keda durante varios siman den e mansion di Palm Beach, Florida, propiedad di e traficante sexual.

Fuera di easy, ta indica cu e lo a ricibi durante varios siman massage “diario” na dicho mansion. Tambe e testimonio di Johanna Sjoberg, kende ta afirma di a ricibi abuso di parti di Epstein, a señala cu Andrew a “pone su man” na “su pecho” den e apartment di e miyonario na New York na aña 2001.

Andrew of Windsor a retira di bida publico na 2020, ora cu e medionan a saca na cla su conexion cu Epstein, pero a nenga for di e tempo ey tur e acusacionnan den su contra.

Na januari 2022, su mama, reina Elisabeth II a despoh’e di su honornan militar, despues di a transcende su relacion cu e caso.

El a wordo acusa p’e activista Virginia Giuffre, un di e victimanan di e caso Epstein, di a abusa sexualmente di dje tempo e tabatin 17 aña. E Duke di York a yega na un acuerdo extrahudicial cu Giuffre y a acorda pa pag’e un suma confidencial. Tambe el a priminti pa haci un “donacion substantial” na un organisacion caritativo “como sosten di e derecho di e victimanan” relaciona cu e caso Epstein.