Prijsnan halto di huur ta pone cu edificionan ta keda bashi

Tin hopi Chines, Hindu, tin hopi cu tin propiedadnan, edificionan bunita cu ta para y ta bayendo perdi. Pero si puntra pa e prijs, esakinan ta sky-high. Sra. Marjorie Vermeer- Luidens, di MAMBO ta elabora.

Na Corsou, Downtown Management, si pa tanto tempo bo no haci nada cun’e, bo ta cuminsa paga belasting riba dje. Ora nan a bin cu e ley ey, tur edificio a haya huur. Kisas no ta huur e pa 10 mil, pero pa menos di esey, dos pa tres mil, e tin hende e tin bida. E momento cu e tin bida, na momento cu cos drecha, e huur ta subi. Pero comerciante no tin e luho di sinta un banda y wak. Gobierno a haci hopi, ta toca gobierno pa caba cu e trabao. Trece e soundsystem pega na Miami. Ta pasobra cu ta e otro gobierno a bin cun’e, niun hende no sa di nada.

E infrateam ora cu a cuminsa, tabata tin hopi pleito interno. Motibo ta door cu nan ta cumisna drecha dilanti bo tienda, sin cu e doño ta wordo avisa. Tabata tin masha mal comunicacion. Awo cu gobierno a cambia, e kita e Infrateam, y Sra. Vermeer- Luidens ta puntra unda cu e cambio di trafico cu mester a bin, cu ta haci e fluho hopi mas miho. Pero ta tuma contacto cu Raffy Kock di e Infrateam cu ta bisa cu tur e plannan a keda atras, nan ta na DOW. Aki tambe ta dal den un muraya.

Unda nos ta bay, Sra. Vermeer- Luidens ta puntra. Mester bolbe reinventa e wiel. Aruba su problema mas grandi ta politikeria. No ta importa ki color bo tin, bo tin un salario y bo ta traha. Como ambtenaar bo mester haci bo trabao. Pero Aruba ta asina, cu e ambtenaar no sa kico e mag di bisa.

Pa loke ta e edificionan bashi, Mambo su idea prome cu e wordo instala, nan ta bin cu’n to do list. E prome ta pa nan haci un resumen di caunto edificio ta bashi, tin edificionan cu por pone arte den nan. Tambe nan kier cu tur e luganan, pa pone un cafe pa por tin un maneho ariba nan. Maneho ta pa e informacion ta disponibel. Un comerciante ta pone su placa unda su boca ta. Nan no mester di incentiva. Incentiva ta ora cu gobierno a drecha caya. Tur e foutnan, laganan atras. No sigui yora, warda pa otro haci. Nan mes por haci’e. Traha hunto. Pero nan mester duna Mambo e mandato pa nan por actua. Nan por haya tur e informacion di KvK, pa trece entertainment. Tur ta come di e mesun bolo. Entertainment, security, ta haya maneho di caya y comerciantenan mes ta mantene caya limpi.

Un Mambo, si tin e mandato, nan lo zorg pa security, si nan paga un security e ta hopi mas barato. Tin e problema di adictonan ambulante. Pero no tin un maneho di adiccion na Aruba como debe ser, segun Sra. Marjorie Vermeer- Luidens, di MAMBO.

Comments

comments