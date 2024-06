Consumidornan tabata menos pesimista den e di segundo mita di 2023, mirando cu e indice di confiansa di consumidor a subi cu 1,5 punto di indice te na 94,1 den e di tercer trimester y cu 0,9 punto di indice te na 95,0 den e di cuater trimester di 2023 (Grafiek 1).

Den e di segundo mita di 2023, consumidornan tabata principalmente preocupa cu (i) e situacion di negoshinan y di economia lo deteriora (Q3-2023: 48 porciento, Q4-2023: 41 porciento), (ii) posicion financiero di gobierno lo empeora (Q3-2023: 37 porciento, Q4-2023: 35 porciento), y (iii) pa haña un trabou nobo ta mas dificil (Q3-2023: 36 porciento, Q4-2023: 34 porciento). Ademas, e respondentenan a anticipa cu e situacion financiero di hogar lo empeora den e di tres trimester (Q3-2023: 31 porciento), compara cu e cuater trimester (Q4-2023: 20 porciento). Aproximadamente 90 porciento di tur respondente a señala cu nan ta premira cu prijsnan lo ta mas halto den e proximo 6 lunanan, casi mesun porcentahe cu den e di tres trimester (Q3-2023: 91 porciento).

E indice di e situacion actual a subi den e di segundo mita di 2023, e.o., cu 0,7 punto di indice te na 93,4 y cu 2,1 punto di indice te na 95,5 den e di tercer y cuater trimester di 2023, respectivamente. Ademas, e indice di expectativa a crese cu 1,5 punto di indice te na 94,5 y cu 1,1 punto di indice te na 95,6 den e di tercer y cuater trimester di 2023, repectivamente.

E cantidad di respondente cu a raporta cu haci un prestamo no tabata adecua, a aumenta cu 10 punto di porcentahe te na 63 porciento den e di cuater trimester di 2023 (Q3-2023: 53 porciento). Pa locual ta baymento cu vakantie, 48 porciento di respondente (Q3-2023: 37 porciento) a señala cu no tabata conveniente, mientras cu 46 porciento di respondente (Q3-2023: 36 porciento) a indica cu compra di aparatonan grandi electronico no tabata oportuno. Ademas, e respondentenan indicando cu tuma un hipoteca y compra di un auto no ta adecua, a subi na 59 porciento (Q3-2023: 53 porciento) y 56 porciento (Q3-2023: 52 porciento), respectivamente, den e di cuater trimester di 2023. Consecuentemente, e indice di habito di consumidor a subi cu 2,6 punto di índice te na 95,2 den e di tercer trimester di 2023 y despues a baha cu 0,3 punto di indice te na 94,9 den e di cuater trimester di 2023.