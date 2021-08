Prijs di pisca ta aumenta cu un florin pa kilo

Den combersacion cu John Laurence, piscado, el a informa cu entrante inmediato e prijs di pisca pa kilo ta subi cu 1 florin na Centro di Pesca Spaans Lagoen. Pues di 16 el a bira 17 florin pa kilo.

Na e centro aki e ciudadanonan, segun Laurence, ta haya e pisca di mas fresco na Aruba y esun mas barata, apesar di e aumento. Na otro luganan e ta wordo bendi na 19 of 20 florin pa kilo, y tin luga hasta na 27 florin pa kilo. Por cumpra pisca tur atardi, ya cu e botonan ta subi lama tur dia pa e clientenan por haya pisca fresco tur dia.

E aumento aki, el a bisa, tabata necesario despues di casi 7 aña cu e mesun prijs pa kilo. Piscadonan a wanta tur e golpi di ultimo añanan manera aumento di prijs di gasolin, aumento di piesanan of materialnan di lama cu a bira masha caro. Tur piscado ta bisa cu e trabou aki ta uno dificil pa sigui cu ne, mirando e prijsnan di awendia. “Sorry pa e aumento, pero nos no por wanta e sla aki mas,” el a bisa.

E prijs nobo ta conta pa piscanan di nomber, di calidad, manera djampou, pargo, tur piscanan cora, mulato, picuda, connovis, etc. Tin pisca cu prijs mas barata pa kilo manera checheiba, ronda, hilisterchi, etc. Awo esnan mas comi ta djampou cu a bira 17 florin pa kilo.

Aña pasa, el a recorda, e tabata den un reunion na Parlamento, unda cu a trece e preocupacion di piscadonan dilanti. Un di nan ta e prijsnan di gasolin y hasta a presenta solucion pa haya prijs mas barata di gasolin cu lo por yuda nan sobrevivi. Hasta a sugeri pa un tienda unda cu piscadonan ta haya nan materialnan liber di impuesto. Pero te awe no a tende nada. “Nos kier solucion. Si nos haya e gasolin na prijs preferencial, mi ta garantisa cu e prijs pa kilo ta baha bek aki na Centro di Pesca Spaans Lagoen. Pero mester tin solucionnan pa nos. Awo ta manera grito den desierto,” el a bisa.

Cada bes cu subi lama esaki ta costa nan 400 pa 500 florin. Ta pasa den basta tempo prome cu haya pisca of tin biaha ta bolbe cu masha poco pisca y no ta logra saca su gasto corda pa haci ganashi. Nan mester lanta rond di 3’or di marduga pa por cuminsa prepara nan mes y materialnan pa subi lama rond di 4’or di mainta. Nan mester nabega casi dos ora prome cu nan yega na e sitio unda nan ta pisca. Y ta bolbe te 7’or of 8’or di anochi. “E bida di piscado no ta facil. Mi ta invita cualkier persona pa compaña mi un dia y mira tur e trabou.”

E ta boga pa gobierno bini cu un sistema cu ta regula e prijs di pisca pa kilo. Awo tin diferente prijs y competencia inhusto. Ainda Gobierno ta na tempo pa yuda e piscadonan di berdad. Dado momento, si situacion sigui asina, hopi di e botonan lo no subi lama mas. Y esaki ta tristo pasobra tin hende ta biba di e ofishi aki.

