WILLEMSTAD/PHILIPSBURG – Un definishon general di inflashon ta: oumento di preis di produkto i servisio en general atraves di tempu, afektando poder di kompra di e konsumidónan. Pero no ta serka tur konsumidó e efekto ta similar. Un estudio nobo di Centrale Bank van Curaçao en Sint Maarten (CBCS) ta konkluí ku, na Kòrsou, efekto di inflashon ta varia

signifikativamente entre e diferente gruponan di entrada, i ku e gruponan di ménos entrada ta esnan ku ta karga e peso di mas pisá.

E estudio, ehekutá dor di Robert Hieroms, spesialista riba tereno di análisis i investigashon ekonómiko di CBCS, ta duna un kalkulashon di e tasa di inflashon pa seis grupo di entrada durante e periodo di 2017-2024. Último añanan, oumento di preis di komestibel, bibienda i energia tabatin un efekto desproporshonal riba e kasnan di famia ku tin ménos entrada. ‘Debí ku kuminda, bibienda i kombustibel ta forma un parti mas grandi di e grupo akí su makutu di konsumo, un oumento moderá mes por suak nan poder di kompra konsiderablemente’, asina Hieroms ta splika.

E tema akí ta risibiendo mas i mas atenshon na nivel internashonal. Resientemente, vários banko sentral, inkluso De Nederlandsche Bank (DNB), banko sentral europeo i Reserva Federal Estadounidense a realisá algun investigashon paresido riba e manera ku inflashon ta afektá diferente grupo. Pa su investigashon, CBCS a basa su mes riba e metodologia usá den e estudionan realisá na Sürnam i Aruba komo parti di e agènda di investigashon di Caribbean Economic Research Team (CERT).

Den e periodo di 2020 pa 2024, Kòrsou a eksperensiá vários shòk eksterno ku a afektá suministro, manera e pandemia di COVID-19, trastorno di kadena di suministro i e guera na Ukrania. Tur esaki tabatin un influensia grandi riba e manera ku inflashon a desaroyá lokalmente. Debí ku Kòrsou su ekonomia ta chikitu, habrí, i ta dependé bastante di importashon, e pais akí ta keda bastante vulnerabel pa preshon eksterno relashoná ku preis. Tur kas di famia ta sinti efekto di oumento di preis, pero e investigashon akí a studia si inflashon ta impaktá tur grupo di entrada meskos.

E estudio a usa e Índise di Preis pa Konsumidó (na ingles, CPI) komo indikadó di inflashon, i e datonan di Ofisina Sentral di Statistik Kòrsou (CBS) tokante loke e kasnan di famia a gasta, pa kalkulá e tasa di inflashon anual pa kada grupo di entrada. A tene kuenta ku kada grupo su patronchi di gastu, pa kada tipo di gastu. Di e manera ei, por a kompará e inflashon pa kada grupo ku e tasa di inflashon general ku CBS ta publiká.

CBS a identifiká e seis siguiente gruponan di entrada di unidat doméstiko (kas di famia): Grupo 1 ta e unidatnan doméstiko ku un entrada anual te ku Cg 24.999; Grupo 2, 3, 4 i 5 ta esnan ku entrada anual di Cg 25.000-49.999, Cg. 50.000-74.999, Cg. 75.000-99.999 i Cg. 100.000-124.999, respektivamente. Por último, Grupo 6 ta representá e unidatnan doméstiko ku un entrada di Cg. 125.000 òf mas.

E resultadonan ta mustra ku, den tur e añanan menshoná, e gruponan di ménos entrada ta esnan ku mas a sinti efekto di inflashon. Esei ta debí ku kasi 60% di nan gastunan total ta bai na kuminda, koriente i kombustibel. En kambio, e gruponan ku entrada mas haltu ta dediká un parti mas chikitu di nan presupuesto na e gastunan di promé nesesidat ei i p’esei, kasi semper, nan tasa di inflashon ta keda bou di e tasa general. E impakto desigual akí di inflashon (‘efekto regresivo’) ta okashoná mas desigualdat i ta redusí nivel di bida, spesialmente ora preis subi rápidamente.

E estudio akí di CBCS ta mustra riba e importansia di bini ku medida pa grupo spesífiko. Den periodo di shòk eksterno, medida di gobièrnu, manera sosten finansiero, mester ta dirigí riba e gruponan di ménos entrada en bes di riba poblashon en general. Intervenshon dirigí ta mas efektivo pa protehá e kasnan di famia mas vulnerabel, ku manera e estudio akí ta mustra, ta esnan ku oumento di preis ta pisa mas riba dje.

Fuera di esei, pa Kòrsou por bira mas resiliente kontra shòk eksterno relashoná ku preis di kuminda i energia, lo ta bon si e stipuladónan di maneho invertí den sektor di agrikultura lokal i den desaroyo di energia renovabel. E ehersisionan akí lo por hasi Kòrsou ménos dependiente di importashon i suavisá preshon inflashonario riba término largu.

E teksto kompleto di e informe preliminar ta disponibel na https://www.centralbank.cw/publications/research.