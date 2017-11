Prijs di combustibel ta subiendo y diesel ta mesun caro cu na 2015

AMSTERDAM, Hulanda- Esaki ta lo e asociacion di consumidor UnitedConsumers.com, cu ta sigui e prijs di fuel. Un liter di diesel aworaki ta costa un averahe di 1,35 euro, un liter di gasolin ta costa un averahe di 1,69 euro.

E ultimo biaha cu e prijs di diesel tabata asina halto tabata na Mei 2015, momento cu un liter tabata costa un averahe di 1,39 euro. Esey tambe tabata e ultimo biaha cu un bari di petroleo tabata costa riba 65 dollar.

ACUERO DI OPEP

For di momento ey e prijs di diesel a baha, te 1,11 euro na comienso di aña pasa. Desde Juni di e aña aki e prijs di petroleo ta den subida, entre otro door di e paisnan exportadonan di petroleo, asocia den OPEP, cu a cera un acuerdo pa limita e produccion di petroleo. E prijs di un bari di petroleo desde e momento ey a subi te riba 60 dollar, pa prome biaha desde zomer di 2015.

E prijs di un bari di petroleo no tur ora ta wordo cobra, manera mester ta na e automobilista, segun un factcheck di e periodista Stephan Okhuijsen.

COMBUSTIBLE= Placa pa caha di gobierno

Esey tin di haber mas tanto cu e hecho cu un gran parti di e prijs di combustibel ta bay pa Belastingdienst. Di diesel ta paga 36% na accijns y 17% btw, cu gasolin e ta 46% na accijns y 17% btw.

Mas cu claro, fabricantenan si tin influencia ariba e prijs, nan ta cambia esaki tur dia, segun Paul van Selms di UnitedConsumer. “Tur dia, cu excepcion di weekend, nan ta pone un cen extra of nan ta kita un cen y basa ariba e consehonan aki, e stationnan di gasolin ta establece nan prijs.

SECRETO BON WARDA

Con fabricantenan ta establece loke nan ta pidi pa un liter di combustibel ta un secreto super bon warda. Van Selm ta sigui bisa cu parcialmente, esaki ta depende di e stock cu companianan petrolero tin, pero tambe con e wega di negociacion ta entre fabricantenan.

“Tin ora un partido ta warda pa hisa prijs, sperando di por bende extra. Otro compania ta subi e prijs conscientemente pa despues baha e prijs, ya cu e ora bo ta gana bo margen tambe”, el a splica.

EFECTO TERMINO LARGO

E compania petrolero Britanico BP de un comunicado a bisa cu e prijs di crudo “ta a largo plazo”. Riba termino corto, esaki no ta e caso.

E prijs di e combustible basico tin un efecto mas grandi ariba termino corto y esaki ta wordo estableci door di e oferta y e demanda, caminda cu influencianan estacional pero tambe tensionnan politico por hunga un rol. E prijs di e dollar tambe ta hunga un rol importante.

TIPO DI CAMBIO Y ACCIJNS

E gigante petrolero Shell ta indica cu e tipo di cambio un motibo importante pa e prijsnan fluctuante na e pompnan. Tambe e accijns y otro tipo di belasting cu ta wordo cobra, segun e compania, tin un influencia mas grandi cu e prijs di crudo.

Fuente: https://www.rtlz.nl/