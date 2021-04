Prijs di combustibel a subi den maart pero no a afecta prijs di awa y coriente

Prijs di utilidad (electricidad y awa), gasolin y diesel ta wordo determina primordialmente door di e prijs internacional di petroleo. Esaki ta para den datonan ricibi for di Oficina Central di Estadistica.

Na Maart 2021 e prijs promedio pa bari di petroleo (US$ 62.62) a conoce un subida di US$ 3.52 (6.0%) compara cu Februari 2021 (US$ 59.10). Prijs di electricidad y di awa no a cambia compara cu Februari 2021.

Consecuentemente, e prijs promedio di electricidad pa vivienda a keda Afl. 240.09, mientras cu e prijs promedio di awa pa vivienda a keda Afl. 137.05. Prijs di gasolin a registra un subida di Afl. 12.48 cent (6.4%) na Maart 2021 y a causa un efecto di 0.26 ppt riba e CPI. Prijs di diesel a registra un subida di Afl. 12.30 cent (7.8%) na Maart 2021 y a causa un efecto di 0.02 ppt riba e CPI.

Maart 2021, utilidad, gasolin y diesel como grupo, tawata tin un subida di prijs di 1.8% compara cu Februari 2021 y hunto tawata tin un influencia di 0.29 ppt riba e CPI, mientras cu e restante 404 bienes y servicio hunto, a conoce un subida di prijs di 0.4% tawata tin efecto un efecto di 0.33 ppt riba e CPI

