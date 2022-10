Manera ta conoci ultimo tempo prijs na di varios productonan di comestibel ta subiendo tanto Aruba y rond mundo. Esaki ta debi na e situacion cu ta pasando otro banda di mundo e guera entre Ucrania y Rusia, unda barconan ta aumentando nan prijs pa cada rato, esun cu paga mas e barco ta sali pa nan. Pero na Aruba tin caminda ta abusa di prijs, maske ta conoci cu e prijs pa baha container, pa containernan frieu haya coriente riba tereno di astec no ta di canta macamba. Hopi di e companianan cu ta trece containernan di cuminda afo a informa nos redaccion cu e prijs di Astec ta mata agencia y consecuencia bo tin cu subi bo prijs di bo productonan tambe pa bo sali gana y aki ta unda pueblo ta keda afecta. Pronto durante un entrevista cu un di e doñonan di un wholesaler lo splica mas di e prijs oustronomico di Astec.

Mientras tur hende a comenta cu e prijs di caha di webo na Price Smart a aumenta te cu 24.45. Prome cu pandemia na Maart 2020 e caha di webo tabata 9.45 despues cu pandemia a dal Merca y mundo e prijs na April a subi algun dia pa 16.95 y despues a bay te 19.95 y awor na 2022 esaki a sumenta na 24.45 florin.

Varios persona a pasa bishita otro supermercadonan grandi rond di nos isla, e prijsnan ta mas berate te hasta esun di mas caro ta 16.99 na Save More San Nicolas y mas barata bo ta haya entre Rey Hing Pos Chikito y na Do it Center.

Nos mester ta mas conciente unda pa haci compras ultimo temponan aki, tin supermercado ta mas barata cu otro y aki bo por probecha, cumpra mas pa bo placa.