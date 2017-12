Prijs di accionnan riba Wall Street ta cay formal diabierna

NEW YORK, Merca- Prijsnan di e accionnan riba e Bolsa di Balor di New York, a cay full despues cu e ex asesor di Siguridad Nacional di Trump, Michael Flynn a wordo a declara culpabel di a gaña FBI y a priminti di testifica contra di e mandatario Mericano, segun AFP.

Según documentonan hudicial, e ex asesor di Trump ta wordo acusa di a realisa “declaracionnan falso” sabiendo di un combersacion cu el a mantene na final di December 2016 contra di e embahador di e tempo ey, Serguéi Kisliak, tocante di e sancionnan cu Washington a impone ariba Rusia e mesun dia ey.

Flynn a hay’e obliga pa renuncia na su cargo mei mei di e luna di Februari, despues di menos di un luna cu el a wordo nombra y e ta un figura clave den e investigacion federal riba su supuesto interferencia Ruso den eleccionnan presidencial cu Merca a celebra na November 2016 y dirigi door di e fiscal Robert Mueller.

Fuente: https://actualidad.rt.com