Cas di Cultura, Aruba su centro teatral y cultural, ta orguyoso pa anuncia dos evento espectacular como parti di e celebracionnan di Pride e aña aki. Despues di experencia e exito di Pride on Stage y Pride Talks na 2023, nos ta entusiasma pa presenta “Queer ‘n’ Cozy” riba 7 di juni y “The Love Show” riba 8 di juni.

Pride on Stage ta presenta: Queer ‘n’ Cozy – 7 di Juni



Despues di hasi diferente sesion y focus groups cu gruponan di hoben entre 15 pa 25 aña, nos a dicidi di enfoca riba e deseonan y necesidad cu tin pa cu nos hobennan. Durante e diferente sesionnan nos a conclui cu tin un preferencia pa participa na actividadnan interactivo y tambe intimo. Cu esaki den mente nos a crea e di dos edicion di nos programa educativo di Queer ‘n’Cozy. E anochi multidisciplinario aki lo tuma luga den e areanan mas intimo di Cas di Cultura pa mantene un ambiente agradabel y atractivo.E evento lo tin un programa cu diferente organisacion presente manera HIAS, Orguyo, Famia Planea y Basha Foundation.

Diferente actividadnan lo consist di:

– Un workshop riba Violencia Basa riba Genero pa HIAS.

– Informacion di Orguyo riba e impacto di nan trabou.

– Un conferencia interactivo riba educacion sexual enfocando riba relacionnan entre personanan di mesun sexo pa Famia Planea.

– Un charla di palabra papia di Basha Foundation.

Ademas, bishitantenan lo tin e oportunidad pa sera conosi cu e exposicion di Christiaan Sebastiaan Kock, cu ta mustra su interpretacion di balansa un trasfondo religioso hunto cu homosexualidad/stima un persona di mesun sexo. Tambe nos lo presenta e obranan di hobennan queer ku a expresa nan emocionnan durante un workshop di na Cas di Cultura dia 18 di Mei. Ademas, e anochi lo conta cu animacion y presentacion di Drag Queens local y artistanan invita di “The Love Show” di New York.

Pride on Stage ta presenta: The Love Show – 8 di Juni

Den e di dos dia di nos weekend di Orguyo, Cas di Cultura lo presenta “The Love Show”, un presentacion captivante di un compania di baile teatral renombra for di New York. Dirigí pa directora y coreografo Angela Harriell, The Love Show Dancers, hunto cu e banda Sunshyne + The Foxx, lo trece nan celebrashon di amor, bida y diversidad ariba nos escenario.

E evento aki lo presenta:

– Cinco bailarina talentoso y un banda di musica cu saxofon y guitarra electrico. – Un show di energia halto cu ta celebra amor den tur su formanan.

– Presentacion di artista Dragqueen local “Cage Dolls”

Angela Harriell ta enfatisa e importancia di e evento aki: “The Love Show a bira realidad pasobra nos tabata kier crea un compania dedica na exploracion di amor y conecion humano sincero den tur su formanan. Nos ta trahando cu e comunidad Queer y ta sostene nan pa e ultimo 20 aña, dunando oportunidadnan di presentacion y espacio sigur pa e artistanan”.

Bin celebra hunto cu nos!

Tur dos evento ta enfatisa nos compromiso pa promove un plataforma pa artistanan LGBTQIA+ y promove un ambiente sigur y inclusivo pa tur. Nos ta invita tur hende, sin importa nan orientacion sexual of identidad, pa uni cu nos pa celebra amor, aceptacion y diversidad bou di e tema di e aña aki, “Boso Tur Ta Inclui”.

Cas di Cultura ta e piedra di fundeshi cultural di Aruba for di 1958. Hasi un declaracion poderoso cu amor y arte ta surpasa bareranan y ta uni nos tur.

Pa mas informacion y entrada, por fabor tuma contacto cu:

Cas di Cultura

Vondellaan 2, Oranjestad, Aruba

Telefon: +297-5821010

Email: [email protected]