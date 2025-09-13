Minister di Husticia di Aruba, mr. drs. Arthur Dowers recientemente a biaha pa Hulanda pa asina atende diferente reunion importante pa locual ta trata cooperacion entre Hulanda y paisnan den Reino.
Durante e Justitieel Vierlanden Overleg (JVO), a Ministernan di Husticia a aproba e propuesta pa un cooperacion mutuo entre e paisnan den Reino. Durante e JVO, a aproba pa bin cu trayectonan den un forma mas estrecho. E ultimo JVO a tuma luga na Aruba dia 19 di juni 2025 na Aruba. E Justitieel Vierpartijenoverleg ta un encuentro strategico entre e ministerionan di Husticia di Aruba, Corsow, Sint Maarten y Hulanda, pa trata topiconan comun riba nivel hudicial.
Un di e puntonan di prioridad cu a keda atendi durante e JVO na Hulanda ta Jeugdcriminaliteit. Durante di e tripartite a dialoga riba temanan manera criminalidad entre hobennan, posicion y violencia di arma entre hobennan y violencia cu arma na nivel regional.
Ademas a dialoga riba e retonan cu personanan indocumenta, cual tur tres pais den Caribe ta alinea cu e necesidad pa un maneho nobo pa yuda elimina entre otro abuso laboral di esnan indocumenta.
Durante e JVO na Hulanda, Commandeur Hansen di Kustwacht Caribe a duna un presentacion amplio di e situacion den region Caribense. Aki Commandeur Hansen a presenta e resultadonan di e cooperacion y e maneho cu tin pa proteha nos awanan teritorial.
Tambe a toca e punto di mensenhandel/ mensensmokkel. A presenta un raport amplio di e progreso riba e trabounan haci te na e momento aki. Durante e JVO, a enfatisa riba e impotancia di e combatimento di e fenomeno aki y lo sigui haci esfuerso maximo pa implementa recursonan disponibel pa sigui amplia e trabounan.
Ademas a dialoga riba tereno di detentiewezen pa cual a dicidi pa fortifica e cooperacion. Riba tereno di cuido forensico a aproba e propuesta pa un cooperacion mutuo cu e paisnan den Reino na unda lo bin cu trayectonan pa mehora e cuido pa esnan cu cierto limitacion cu ta cay den man di husticia pa evita recidivismo.
Tambe a acorda cu lo bay enfoca riba “ondermijning” den un forma mas estrecho cu mas enfoke riba crimennan cu ta destabilisa nos paisnan.
Finalmente a aproba pa sigi cu e trayecto pa tin mas officier local pa e diferente Ministerionan Publico y ta bay sondea e posibilidad pa por tin un representacion di Caribe den Hoge Raad.