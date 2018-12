Presupuesto supletorio 2018 budget neutraal ta e prome stap pa mehoracion di nos finansas publico”

Dialuna 11 di december 2018 nos a trata presupuesto supletorio 2018. Despues di un reunion cu a dura te den oranan laat di marduga, Parlamento a aproba e presupuesto supletorio cu a resulta den budget neutraal.

Sigur e presupuesto supletorio budget neutraal aki ta e prome stap pa mehoracion di nos finansas publico. Y esaki ta otro muestra cu e grupo di parlamentarionan nobo a bin ta haci nan trabao manera debe ser y a pone desde aprobacion di presupuesto 2018 na april ultimo cu nan no lo kier mira cu e presupuesto ta wordo surpasa. Y pa por controla y tene gobierno skerpi a pasa un mocion unda cu tur augustus gobierno tin di bin duna cuenta con e ta manehando e placa cu pueblo a duna nan y pa por tin un bista di locual a ser presupuesta lo ser logra.

Pa gobierno no tabata facil pa keda den margen di locual parlamento a dunanan pa motibo di gastonan y debenan cu tabata cay tur dia for di shelo. Como ehempel por menciona 1.000.000 (1 miyon) florin cu mester a paga Odinsa pasobra e compania aki a cay afo di e bidding pa Green Corridor, 5 miyon florin di Phillips, 142.000 florin di fiesta di Mike riba brug y asina por sigui menciona tur e gastonan inespera.

No obstante e retonan aki asina mes a logra den momento di crisis y cu un debe di 90% di nos GDP crea den 8 aña pa por tin un presupuesto budget neutraal unda cu gobierno no a gasta ni un cen extra di locual parlamento a dunanan den presupuesto 2018. Mientras cu bao di Gabinete Eman 1 y 2 pueblo ya a custumbra di conoce presupuestonan supletorio unda cu mester a haya permiso tur aña di parlamento pa cubri e presupuesto cu ta wordo surpasa. Como ehempel di cuanto a surpasa e presupuesto: 2011: 5.2 miyon, 2012:1.8 miyon, 2013: 75 miyon, 2014: 210 miyon, 2015: 11 miyon, 2016: 5 miyon y na 2017: 130 miyon. Y bao gobierno di MEP/POR/RED esaki na 2018 tabata 0.

Y esaki ta muestra di liderasgo door di Minister Presidente Evelyn Wever-Croes pa den 1 aña a sa di demostra di lo por pone nos finansa publico riba e bon rumbo y esaki ta sigui den presupuesto 2019 unda cu a mustra di a logra yega e norma di -0.5%, esta 25 miyon di deficit, cu for di 2017 caba mester a ser logra door di AVP pero a resulta 130 miyon na deficit. Y banda di esaki tambe a tuma e curashi cu ex Minister Presidente di Aruba Mike Eman no tabatin, pa reforma nos sistema fiscal y awo esaki lo conoce rebaho di loonbelasting pa e trahadornan den momentonan dificil.

Pa termina pueblo por tin e confiansa cu nos den parlamento lo sigui ta critico pa por controla gobierno y sigur percura pa placa di pueblo ser bon usa.

