Presupuesto no lo keda cla pa 15 di December 2017

Berdad tin un fecha pa entrega presupuesto pa cual esaki ta dia 15 di December pero mirando e situacion cu gabinete Evelyn Wever – Croes a bin haya e no ta logra keda cla, pero tin un plan B caba.

E fecha 15 di December ya no ta make it mas, ya cu e presupuesto no ta ni traha. Loke cu tin, no por bisa cu e ta traha. E no ta algo cu por sak’e mas for di e departamento, ya cu tin un deficit di 170 miyon florin. Despues e tin cu pasa su caminda, Raad van Advies y Caft prome cu e yega parlamento. E parlamentario mester di tempo pa nan studi’e, ya cu no por pasa algo asina zomaar. No ta kere cu e fecha 15 December ta haalbaar, pero tin un plan B, cu ley mes ta permiti.

Si pa 15 di December tin por lo menos un bista, ariba e presupuesto, un ‘zicht op de begroting’, e ora e no ta den violacion di ley. E ora ta aplica tur espacio cu tin pa aplica, e ora ta keda cla pa bay Hulanda, sinta na mesa y negocia di nobo e normanan di CAft, e ley di LAft. Esey ta algo cu e minsiter di Finanzas ta bezig constantemente bezig cu esaki. Pa asina cu nan ta cla cu e plan, e ora por bay Hulanda, den un siman di tempo.

A reuni caba cu Hulanda, via Skype, cu e Secretario di Estado, encarga cu Asuntonan di Reino, Sr. Raymond Knops, a yama S.E. Minister President, pa felicita Prome Minister y na su turno, Sra. Wever- Croes tambe a felicita Sr. Knops cu tambe ta nobo den su posicion.

E tema di Venezuela tambe tin Reino tambe hopi preocupa. Si algo pasa na Venezuela, con ta para cu e tema di refugiadonan. A palabra cu tur siman, lo tin contacto cu otro pa asina informa di asuntonan cu ta regarda tanto Aruba y Reino.

E tema mas importante cu lo bay atende cu Hulanda, ta pa ariba termino largo, pa gana bek e confiansa cu Aruba tabata tin antes, pa reestablece e imagen y integridad di Aruba den Reino. Pa nos por cana cu orguyo, ya cu Aruba ta atende su asuntonan, su mes.

E reto mas grandi ta e situacion financiero, con ta deal cu e situacion financiero ta bay determina e relacion cu Hulanda. E hecho cu ta bin cu un Camara di Integridad, ta pone tanto enfasis ariba integridad, a cay hopi bon tera na Hulanda. Esey a manera habri algun porta, a mira boluntad y esey ta cu sin nan a cuminsa traha drechi mes, corda ora cu e bin cu e prome producto ariba tema di integridad mes. E contactonan ta bayendo bon , y mester habri mas porta pa atende cu e tema financiero, segun Prome Minister, Sra. mr. Evelyn Wever- Croes.