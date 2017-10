Presupuesto di pais Aruba tin un buraco financiero di casi 200 miyon florin

Diaranson un biaha mas lider di partido MEP tabata di bishita cerca informador mr. Arie Swaen. Esaki en conexion cu e proceso di formacion di gobierno, cu un base amplio. Segun Sra. mr. Evelyn Wever- Croes, e sorpresa mas grandi haya cerca informador diaranson mainta tabata e tema di financia di pais Aruba cu ta mustra algo hopi serio unda Aruba ta awe dor di e debe cu AVP ta lagando atras.

Nan a haya mas informacion diaranson, cual tabata un pakete di informacion cu diferente documento cu a wordo entrega na informador. Ta trata di documentonan financiero, documentonan di fondonan di pensioen como tambe ta e carta di Direktie Financien, cu ta un carta cortico, pero cu ta mustra e realidad cu Aruba ta biba aden.

Pa loke ta e presupuesto di 2018 cu mester ta den Parlamento caba, y segun CAFT lo mester tin un surplus di 0,5% ekivalente na 25 miyon florin. Direktie Financien ta bisa cu e documento cu nan tin ta duna un deficit di 195 miyon florin. Tin un buraco financiero di casi 200 miyon florin. Esaki ta mustra e retonan nan dilanti. E reto no ta solamente partidonan cu no tabata traha cu otro, lo mester traha cu otro, e reto no ta solamente defini kico ta e prioridadnan, ya cu cada partido a bay eleccion cu un programa. Aworaki cada partido lo mester bay wak kico si por y kico no por ehecuta.

Awo mester enfrenta e realidad. E ta un realidad financiero hopi mas serio cu por a pensa cu e ta. Segun Sra. mr. Evelyne Wever, tur hende tabata sa cu e presupuesto no ta entrega, e tabata sa den ley cu gabinete Eman mes a bin cun’e, cu 25 miyon mes ta dificil pa yega. Pero nunca por a pensa cu e buraco financiero ta 200 miyon. Esaki ta cambia e scenario, pero no ta cambia e disponibilidad. Esey el a expresa na informador. Sabiendo esaki, cu ta conta cu tur departamento pa traha ariba esaki, ta dispuesto pa sigui cu e siguiente fase. Diaranson informador lo finalisa e combersacionnan y pa asina firma un convenio, pa despues entrega su informe na gobernador.

Partido AVP ta liber pa expresa su mes y aki ta e respet pa e decision di pueblo ta loke ta mustrando. Cu e no ta mes stabiel manera cu’n solo partido. Un coalicion lo trece mas ‘checks and balances’. Ta hopi importante pa expresa cu cualkier convenio cu yega cu partidonan, ta basa ariba e echonan cu kier un gobierno stabiel y firme, duradero cu por bay sinta e proximo 4 añanan.

Cu e situacion financiero ta malo, esey tur hende tabata sa. Pero si loke a bin di sorpresa tabata e suma di e deficit. Aworaki tin un buraco financiero di 200 miyon. Un otro punto ta cu e presupuesto 2018 no ta cla y aproba prome cu 15 di December 2015. Ta circunstancianan cu ta dificulta e comienso di un gobierno di coalicion.

Tabata tin combersacionnan orientativo cu lider di POR y a keda palabra cu despues di e reunion di diaranson, lo hiba e combersacionnan mas avansa riba e acuerdonan cu lo mester yega na dje.

E director di Financia mes a trece e documento pa informador. Inicialmente e director di Financia a bisa cu e situacion financiero no ta alarmante. Pero si e situacion ta serio, biniendo specialmente di e departamento cu mester a prepara e presupuesto cu e mester a keda cla cun’e. Awo ta hay’e ariba papel y ta keda na e proximo gobierno pa traha cun’e. Kisas e director no tabata kier a bati alarma, pero ta comprendibel.

Por bisa cu Directie Financien ta solamente duna un bista general di kico ta ariba mesa aworaki y kico ta importante pa e gobierno nobo tene cuenta cun’e. Aworaki mester haci un quick scan, pa bay mas den extenso, door di un comision mixto, forma door di expertonan local y di Hulanda. Ta pensando ariba un investigacion asina, cu mester wordo haci den e prome siman di gobernacion pa saca un quick scan di con e situacion ta realmente.

E problema por wordo soluciona sin tuma medida. Manera a bisa den campaña MEP ta kere na baha gasto pa spaar 50 pa 70 miyon pa aña. Nan a kere cu tabata tin mas tempo pa negocia cu Hulanda, pa baha gastonan di interes cu ta 200 miyon.

Ta wardando e fase di informacion pasa pa cuminsa cu e fase di formacion. E persona nombra Formador, tin autoridad pa negocia cu Hulanda, segun Sra. mr. Evelyn Wever- Croes.