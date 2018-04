Presupuesto 2018 ta uno importante pa defini futuro di nos pais

E presupuesto di 2018, ta bay ta uno sumamente esencial pa pais Aruba. Aruba ta na u momento unda mester bay dicidi cierto cosnan. Presidente di Parlamento, mr. Ady Thijsen, ta amplia.

TIn cu tene cuenta cu hopi cos y conhunamente mester tuma decision y haci’e na un manera responsabel. No por ta asina cu hendenan ta tuma cierto decisionnan malo.

Cierto decision ta bay tuma luga unda Presidente di Parlamento ta expresa cu mester ta consciente di e situacion aki, unda cu husto no por keda paga pa pecador, y lo mester sigui e desaroyo di e circunstancianan, unda cu caso di Citgo por ehempel lo tin un otro escenario awor. Riba esaki, den conhunto Parlamento lo tuma un decision si ta necesario como gobierno responsabel, pero lo keda haci lo miho posibel prome cu esaki ta tuma luga y ta keda den observacion pa no tuma decision malo anto na fin di e caminda e pueblo keda paga, y esey no por.

Como persona, institutonan y paisnan di reino, nan tur tin cu tuma decision , unda cu tin organonan Caft y Koninkrijks Ministerraad cu tambe ta hunga un rol den esaki. Lo bay tin oportunidad pa haci pregunta riba e begroting te cu dia 3 di April y gobierno ta bay contesta y esey ta e bedoelign, pa despues cuminsa cu e tratamento di esaki y keda cla prome cu dia 26 di April pa gobernador por firlmele.

Presidente di Parlamento, mr. Ady Thijsen a expresa tambe cu ta spera cu tur cos bay den un bon ambiente, y no laga emocionnan bay over y cu e tratamento por a bay bon unda cu tambe sigur e publico ta bay bin, caminda cu pueblo di Aruba ta merece pa ta parti di democracia pero mester mantene e reglanan y e respet.

Esaki ta e prome begroting cu mr. Ady Thijsen lo bay trata, aunke si el a trata e presupuesto supletorio. Pero e presupuesto aki lo bay keda pa e historia di pais Aruba, y tur e fraccionnan ta prepara pe unda cu Aruba ta merece e miho decision pa pueblo.

Tumando na cuenta tur e proyectonan grandi cu a wordo firma den pasado mas cu e debe actual, tin cu admiti cu ta un situacion dificil caminda cu tuma decisionnan riba esaki ta un desafio, pero como gobierno tin e obligacion y e deber pa por drecha e situacion y mester ta cauteloso pa wak cua caminda ta scoge .

Mirando cu Aruba ta forma parti di Reino Hulandes, esaki tambe ta hunga un rol grandi cu mester considera siendo cu e situacion actual no a bin di su mes sino di decisionnan malo cu a wordo tuma. Y gobierno tin di bay tuma e miho decision, unda cu pueblo a scoge su gobierno y parlamento pa e proximo cuater añanan, pa busca salida pa e problemanan den e proximo cuater añanan. .

Mester bin cu decision no pa impresiona ni un hende, sino decisionnan cu mester ta duradero y pa e situacion di crisis aki nunca mas por ripiti, unda lo drecha e parti financiero, economico y social pero tambe e constitucional siendo cu Aruba tabata tin e respet di Reino, cu no tabata tin ni un obligacion y semper trabou tabata bon haci. Awor Aruba a cay den un situacion asina manera mendigo y nunca no por ta asina cu politico lo tuma decision unda cu pueblo lo keda sufri y esaki no lo por ripiti nunca hamas y esey ta e reto pa pone pais Aruba bek on track pa por garantisa e bienestar pa nos pais. Te asina leu declaracionnan di mr. Ady Thijsen, presidente di Parlamento.

Comments

comments