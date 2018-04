Presupuesto 2018 ta incompleto

E dianan nos dilanti nos ta drenta e recta final di tratamento di presupuesto 2018: un presupuesto incompleto, segun Richard Arends, Parlamentario pa fraccion di AVP. “E aumento di entrada di gobierno como resultado di aumento di BBO y BAZV ta garantisa di drenta na vigor a partir di 1 di juli. Gobierno ta conta tambe cu e entradanan di e aumento di accijns cu mas cu 10 cen e aña aki ainda,” Arends a splica. “Sinembargo e pakete di compensacion cu Gobierno a anuncia pa remedia e perdida di poder di compra y e efecto riba prijs no ta aparece ningun caminda den e presupuesto.”

Presupuesto 2018 conoce un aumento den personal, den inversion di infrastructura y gastonan operacional. Pa por financia e maneho nobo aki, gobierno a anuncia e ‘crisisheffing’ cu ta consisti di un aumento 1% pa BAZV y 1.5% pa BBO cu ta trece rond di 150 miyon di florin den caha di gobierno anualmente. E aumento di accijns mester aporta cu 10 miyon di florin pa caha di gobierno. Pa compensa e efecto di esakinan, Gobierno a anuncia cu lo reduci prima di AZV pa e pensionadonan cu 4%, lo aumenta reparatietoeslag, lo defiscalisa pensioen di AOV, lo reduci loonbelasting, lo reduci a tarifa di winstbelasting y aumenta e salario minimo. “Despues di analisa e cuadro financiero den e Financieel Economisch Memorandum, mi por a tuma nota cu Gobierno no a tene cuenta cu e compensacionnan aki,” Sr. Arends a bisa.

“Aunke cu e Gobierno actual, den su contestanan na Parlamento, a indica cu lo presenta un ley separa pa introduci e pakete di compensacion, e efecto financiero di esaki no ta refleha den e presupuesto, ni tampoco den e cuadro financiero den e FEM,” Arends a sigui bisa. Reduccion di prima di AZV pa pensionadonan cu 4%, por ehempel, tin un impacto financiero di mas o menos 20 miyon florin; depende con hopi ta aumenta reparatietoeslag, e lo por resulta den un gasto adicional di 5 pa 10 miyon florin; reduccion di winstbelasting pa e empresanan tambe tin su efecto riba entrada di Gobierno. “Djis cu esakinan nos ta yega na un suma di riba 30 miyon di florin cu Gobierno no ta indica con lo cubri esakinan financieramente”, Arends a conclui. “Ta un suma cuantioso cu repercusionnan serio pa e presupuesto di e aña aki, como tambe di esunnan di e añanan nos dilanti.”

Presupuesto 2018 ta conta cu un deficit di 150 miyon florin cu ta ekivalente na 3% di nos GDP. “Nos por a scucha partidonan den coalicion ta critica gabinete Mike Eman II di a logra e metanan den añanan 2015 y 2016 cu entradanan incidental. E 3% di presupuesto 2018 no solamente ta wordo logra cu entradanan incidental, pero ta “off-track” di e trayectoria stipula pa un presupuesto balansa y un un reduccion real di debe, manera a wordo ancra den ley door di Gabinete Mike Eman II. E cuadro financiero nobo presenta pa e Gobierno actual ta “mina e credibilidad di e maneho finaciero”.

Como un partido cu tabata tin e responsabilidad di goberna e pais aki durante e ultimo ocho añanan, semper gobierno bou signatura di AVP a hiba un maneho unda cu tur reforma of cualkier ahuste cu mester tuma luga, a sosode a base di dialogo cu partnernan social y semper a percura pa esakinan no ocasiona ningun desbalance economico, laboral of social. “Di un manera constructivo lo mi duna mi aporte na e discusion riba finansas publico durante tratamento di presupuesto 2018 cu lo continua e siman aki,” asina PArlamentario Richard Arends a finalisa bisando.

Comments

comments