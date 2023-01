Manera conoci Ley di Prestatiebeoordeling (AB2022 no. 165), a wordo oficialisa y a drenta na vigor entrante 1 januari 2023, cu ta basa ariba articulo 15 di LMA. ‘Prestatiebeoordeling’ of ‘Prestatiemanagement’ ta aplicabel pa tur empleado publico, hefe y director cu ta trahando den un departamento di Pais Aruba. E ta un sistema di atende prestacion cu ta practica comun den sector priva, cu meta pa mehora e funcionamento, e calidad y efectividad di e empleado publico y di Aparato Gubernamental.

Kiko mester haci?

Na inicio di aña (no mas tarda cu 28 februari) ta e momento cu ta regla e proceso di intercambio. Pa esaki sosode ta planifica den un combersacion cu e hefe over kico lo ta e tareanan/trabou di empleado (planningsgesprek) pa e aña venidero.

Stap 1:

E empleado publico ta yena prome e formulario ‘Planningsgespreksformulier’ (den luna di jan/feb)

Download e formulario na:

https://hrportaal.drh.gov.aw/pm/

Stap 2:

Despues di yena e formulario ta entrega esaki un (1) siman prome cu e fecha cu ta tene e combersacion di ‘planningsgesprek’.

Stap 3:

Despues ta tene un combersacion cu su hefe pa stipula palabracionnan pa e periodo venidero. Aki lo delibera e ‘resultaatafspraken’ (palabracionan di resultado cu ta desea) y tambe lo combersa ariba e ‘kerncompetenties’ (competencianan vital cu ta crucial pa por funciona den e aparato publico).

Stap 4:

Final di e combersacion ta firma, scan e formularionan y entrega esaki na su hefe directo. Semper ta recomenda cada empleado publico warda un copia di tur documento.

Bo tawata sa cu….?

Si no cumpli cu ley y no tene combersacionnan, e empleado publico of hefe di departamento no por haña un evaluacion di su tareanan, pues no tin un beoordeling final di e cyclo. Sin un beoordeling e lo por tin consecuencia pa bo posicion huridico, por ehempel no por bin na remarca pa un bevordering y of gratificatie. Ademas e ley ta habri e posibilidad pa cuminsa e trayecto di retiro di un empleado publico of hefe, si su funcionamento ta bou nivel pa tres aña consecutivo.

E instrument de prestatiebeoordeling aki, cu ta Ley, ta dirigi riba mehoracion di funcionamento. Y abo como empleado publico tin e promer stap den bo man pa mehora bo funcionamento.

Cumpli cu bo deber di ta un mehor funcionario publico cada dia.

E ta den bo man!!

Lesa mas: https://hrportaal.drh.gov.aw/