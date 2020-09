Prestacion imenso di departamento di Microbiologia LabHOH ta ricibi acreditacion pa tur test microbiologico

Departamento di Microbiologia di LABHOH a ricibi e noticia fantastico di Nederlandse Raad voor Accreditatie cu desde 20 di augustus nan ta acredita pa ISO 15189. Esaki ta un acreditacion renombra mundialmente cu ta garantisa cu tur test di LABHOH di Departamento di Microbiologia ta ser ehecuta conforme e exigencianan di calidad di mas halto. Ademas, e ta garantisa cu riba tereno di maneho tambe tur cos ta na ordo y bon organisa.

Cua testnan departamento di Microbiologia na LabHOH ta ehecuta?

Un laboratorio medico di microbiologia ta haci tur test cu tin como meta localisa micro-organismo den materia humano manera bacteria, virus, schimmel/gisten. Por pensa por ehempel testnan di cultivo di sanger, herida, urina y tambe testnan PCR di COVID19, test di SOA, test di Hepatitis y mas.

Kico ta e diferencia entre e acreditacion di LabHOH compara cu otro labnan na Aruba cu a obtene esaki previamente?

Na momento di haci peticion pa acreditacion e laboratorio por scohe pa pone den e “scope” tur test cu ta ser ehecuta of solamente algun di nan. LabHOH riba e prome dia di e proceso pa acreditacion a scohe pa pone tur test di biaha den e “scope”. Esaki a haci cu e e proceso tabata mas pisa y a dura mas largo. Un “scope” di tal magnitud ta brinda e dokternan y tambe e pashentnan e siguransa cu e testnan ehecuta y e resultado ta confiabel.

Con ami como pashent/ dunado di cuido sa si e lab ta acredita pa tur test of solamente parcialmente?

Tur laboratorio acredita tin e obligacion pa publica nan “scope”. Esaki por ser haya via e instancia cu ta duna e acreditacion of via e website di e laboratorio. Si encaso un test no ta inclui den e “scope” di acreditacion, un laboratorio ta obliga pa menciona esaki riba e resultado.

E aña venidero dept. di Microbiologia di LabHOH lo sigui ehecuta mas cambio pa hisa e calidad di servicio. Nan lo tin apertura di un departamento yama Biosafety Level 3. Esaki ta un laboratorio cu mundialmente tin un nivel di siguridad hopi halto. Esaki lo tin como resultado cu na Aruba mes lo bay traha cu micro-organismo cu tin exigencianan y medidanan riguroso di siguridad. Aruba e ora lo ta e unico isla den Caribe Hulandes cu tin un facilidad avansa di tal forma. Tambe lo introduci un sistema di IT nobo pa e laboratorio cual lo trece cune cu lo por traha completamente sin papel y cu resultadonan lo ta mas lihe ainda disponibel.

Un pabien ta bay na departamento di microbiologia di LabHOH cu a traha incansablemente pa hasi esaki un realidad. Un logro di acreditacion di e magnitude aki ta merece un aplauso y sigur un biaha mas a demonstra e profesionalismo y calidad cu LabHOH ta ofrece na tur su clientenan.

