Presonan a keda traslada di prizon bieu pa edificio nobo na Boneiro

Diadomingo mainta na Boneiro a tuma luga un operacion grandi cu polis, y militarnan Hulandes bon arma pa loke ta e traslado di presonan for di e prizon bieu pa e edificio nobo di prizon yama plantashi Aruba . Cu e trucknan grandi di militar a haci e transporte aki un transporte cu vigilancia tanto na tera y na halto cu helicopter di kustwacht. Tur cos a bay bon nada a bay for di man. E motibo di esaki pasobra pronto e prizon bieu lo keda basha abou.

Gerald Dompig director interino di Prizon Boneiro no ta un persona desconoci pa Aruba ya cu e tabata Comisario di polis y awor a haya oportunidad na Boneiro. Den conferencia a splica e edificio nobo cu ta parti den varios seccion y lo bay tin programanan pa e detenidonan tur dia pa nan resocialicia y pa ora e drenta bek na comunidad e no haci mes cos. E mudamento ta un parti importante pasobra bo ta dunanan un cas mas miho unda cu nan tabata ta, awor nos por separanan den seccion di cera pa un temporada cortico y largo. E prizon bieu ta bashi pa 12:30 merdia tur preso a sali y tabata basha y dialuna ta comienso nobo den e edificio nobo, asina Gerald Dompig director interino a comenta.

Sharel janga hefe di seguridad di Boneiro a comenta cu for di oranan di trempan di mainta nan tabata na e edificio bieu di prizon pa loke ta e operacion. Tabata preparacion pa basta luna y dialogo cu e partnernan di defensa polis, y e strategianan pasobra un operacion asina bo no por hacie boso. Un dia bon organisa cu a cana sin ningun incidente. Tur cos a cana conforme di loke nos a plania Janga a comenta. Nos a traslaga 80 detenido for di e edificio bieu pa e nobo y e plan tabata pa termina 3 or atardi pero ya pa 1 or merdia nos a termina cu nos ultimo transporte y ta mustra cu esaki a cana basta bon. Den e operacion aki tabata tin por lo menos 150 persona bon arma, y hasta helicopter. Cooperacion di KPCN, Kamar, y esnan di defensa. Douanne tambe a yuda nos pa cu e procesonan.

Gezaghebber di Boneiro Sr Edison Rijna durante e conferencia a felicita e teamnan completo pa loke ta e operacion grandi aki, el a bisa como esun responsabel cu orden publico y seguridad e ta contento con e mudansa aki a tuma luga. Mayan ta cuminsa draai e prizon nobo unda trabounan lo cuminsa. Mas o menos 3 pa 4 aña pasa mi mes persona a pone e prome piedra pa e prizon aki. Den mi speech e tempo ey mi a bisa cu ta spera cu e edificio aki keda usa minimalmente, e idea di e prizon aki minimo pa evita hendenan bolbe drenta prizon.

