Manera masnoticia a publica dialuna anochi despues cu a tene un control den Kia y a saca casi 10 preso for di Kia hiba warda di San Nicolas, ya cu ta algun siman caba di varioa disturbio tumando luga cu algun preso cu no ta comportando y durante controla a haya kabel y algun cos mas cu no ta permiti. Con esakinan a drenta kia ta desconci pero den nan cel 8or pasa a topa cu sorpresa. Mobiele Eenheid, K9 unit Justitie y tur tabata presente e dialuna anochi cu ayudo di CEA.

Diamars trempan a saca e presonan aki direccion Kazerne unda via lama ta keda transporta pa Curacao pa bay prizon.